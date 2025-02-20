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中國信託證券主辦中傑競拍 吸引百億資金參與投標

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

中國信託證券主辦的中傑-KY（6965）上市前現金增資發行新股案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣12,471千股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，於20日完成。其中，承銷價格128元，投標底價100元，最低得標價185.12元，最高得標價263.00元，得標均價197.85元，合格投標75,892千股，超額認購倍數達6.09倍，此次吸引百億資金參與投標，張數及金額均寫下中國信託證券新紀錄。

中傑-KY成立於1983年台中大雅，專注運動鞋、休閒鞋及皮鞋製造代工，具豐厚技術及經驗能開發製造各類鞋款，主要客戶New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，並設立專屬研發中心，從而建立長期穩定合作關係，新客戶老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red、日系品牌Descente，屬高毛利、高單價產品，已於2024年第4季出貨，既有客戶Under Armour以戶外、高爾夫等利基鞋款為主，未來將新增運動、籃球鞋款，提高出貨量。

中傑-KY製鞋銷售數量方面，2023年銷售量3,415.5萬雙，2024 年銷售量4052,6萬雙，創新高，年成長18.6%，未來十年期望更具有一定規模，工廠未來幾年都會持續投資。

中國信託 高爾夫

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