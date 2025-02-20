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大摩：PC 半導體部分零組件供應吃緊 看好祥碩及聯詠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，個人電腦（PC）半導體供給不足很可能只是短期現象，主要是為了美國市場而積極建立庫存。在台廠中，大摩對祥碩（5269）（首選）及聯詠（3034）都給予「優於大盤」評級。

大摩發現，美國的關稅可能會使第1季的季節性更加明顯，瑞昱（2379）將成為主要受惠者。不過，有些PC零組件的供應不足可能只是短暫現象。短期內，中央處理器（CPU）、音訊編解碼器及乙太網控制器等零組件的供應吃緊，因為這些產品的供應商都有限。但由於終端需求沒有復甦，庫存大量增加可能導致第2季表現低於季節平均。

在台股方面，祥碩仍是大摩在PC半導體的首選。大摩預期祥碩的訂單可持續到第2季，基於主要客戶的市占增加及新產品的商機，給予2,600元的目標價，並預估第1季營收可望季增至少10%，毛利率也可望改善。

大摩指出，聯詠的面板驅動IC（DDI）庫存處於低水準，應該會引發第2季的強勁復甦。大摩上周才將聯詠的目標價從630元調高到640元，主要是因為聯詠第1季獲利優於預期，且未來數季的毛利率都可望提升。

至於瑞昱，大摩認為短期內受惠於強勁的建立庫存，因此將目標價從425元提高到475元，但認為瑞昱長期仍面臨更激烈的競爭，所以維持「劣於大盤」評級。譜瑞-KY（4966）同樣受到激烈競爭的衝擊，因此大摩重申「劣於大盤」及666元目標價。

大摩 聯詠

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