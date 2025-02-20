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台股收黑險守5日線 外資賣超南亞科布局金融股

中央社／ 台北20日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台股今天開低走低，終場下跌116.62點，險守5日線，三大法人同步賣超，外資賣超南亞科、第一金，布局凱基金、新光金等；投顧分析指出，台股連兩日收黑，顯示市場觀望氣氛濃厚，靜待擔憂晶片關稅議題的情緒淡化。

台股今天跌116.62點，收在23487.46點，成交值新台幣3815.48億元。

三大法人同步賣超，合計賣超238.6億元。其中，自營商賣超6.4億元，投信賣超64.23億元，外資及陸資賣超167.97億元。

根據公開資訊指出，外資今天買超排行方面，買超凱基金位居第一逾2.1萬張，其次為新光金逾1.8萬張、緯創逾1萬張，接續為中信金、國泰金、光寶科、中鋼、昇陽半導體、泰金寶、亞光；顯示外資積極布局金融股、題材股。

賣超排行方面，外資今天賣超南亞科逾1.5萬張，接續則賣超第一金、元大台灣50、力積電、欣興、長榮航、群益台灣精選高息、元大滬深300正2、友達、華邦電。

投顧分析師指出，台股19日一度攻上23683點，再創農曆新年開紅盤來新高，但面臨上檔壓力，觀望氣氛轉濃，大盤連2日下跌，烏俄戰爭進入尾聲，激勵題材股，市場也消化美國聯準會（Fed）不急於降息的擔憂。

投顧分析師指出，台積電晶片關稅議題續燒，市場陸續傳出多套劇本，包含增加美國先進製程產能、加碼先進封裝投資，最不利條件則是入股英特爾晶圓廠等各種情境，長線對台積電股價有所影響，但市場對針對性關稅已有預期心理，擔憂情緒淡化後，預料類股將延續輪漲態勢。

台股 外資

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