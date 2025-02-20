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鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

就市論勢／邊緣 AI、機器人 可留意

經濟日報／ 統一奔騰基金經理人陳釧瑤

盤勢分析

台股近期回測月線支撐，在川普加徵關稅新政不確定性因素、以及台積電（2330）傳入股英特爾消息眾說紛紜干擾下，台股短線評價預期難以拉高，以震盪格局為主。但台股有基本面撐腰，觀察近期已公布的企業財報，對營收獲利及展望正向，加上今年台灣經濟成長將逐季上升，受惠AI需求持續增溫，仍有望支撐台股後市。

DeepSeek的革命性突破雖然掀起市場波瀾，但以長線來看，AI技術有望因低成本模型問世加速發展，逐漸擴張至推論需求及終端應用，且美國四大雲端服務供應商今年預估資本支出高於市場預期，因台灣擁有完整半導體產業鏈，且與美國相關產業合作緊密，將持續受惠。

投資建議

展望AI供應鏈後市，2024年第4季末輝達GB200晶片良率不佳利空已逐步反映，下游出貨也已逐步緩步爬升，加上輝達GTC大會即將於3月登場，逢低可布局產業競爭力佳、或新規格產值提升的相關AI零組件供應鏈。

傳產部分，鋼鐵、電纜、塑化、散裝航運等族群，近期反映烏俄戰爭可能結束的預期心理、川普對進口至美國的鋼鐵和鋁祭出25%關稅議題、股價基期低，呈現跌深反彈。整體來說，AI需求強勁，選股以AI、邊緣AI、機器人為主軸，搭配股價基期低的景氣循環股。

AI 台股 美國

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