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永豐投顧碳計算器獲玉山獎

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
永豐投顧碳計算器獲玉山獎全國首獎，由總經理李學詩（右）代表公司獲副總統蕭美琴接見。永豐投顧／提供
永豐投顧碳計算器獲玉山獎全國首獎，由總經理李學詩（右）代表公司獲副總統蕭美琴接見。永豐投顧／提供

永豐投顧長期深耕ESG投資領域成績斐然，以「PCAF財務碳排計算器」榮獲「2024年國家品牌玉山獎最佳產品類-全國首獎」，特獲副總統蕭美琴於總統府接見。

永豐投顧李學詩總經理表示，「PCAF財務碳排計算器」具採用國際主流標準、解決金融機構計算碳排困難性、簡易且可長期追蹤三大特色，引導資金轉向減碳有成的投資標的，成為推動「淨零碳排」的重要動能。

永豐投顧自2022年率先開啟財務碳排計算專案，採取全球逾550家知名金融機構加入的主流投融資部位碳排計算標準-PCAF方法學，為台灣市場量身訂製碳排計算系統，資料庫涵蓋所有已揭露碳排資料的台灣上市櫃企業。

「PCAF財務碳排計算器」操作簡單，可從個股擴增至投資組合的分析，只需將投資標的及投資組合權重輸入系統，即可得知相關財務碳排。有效協助法人及一般投資人追蹤投資組合的減碳成效，透過定期檢視，將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。

2024年永豐投顧在ESG領域出現重大突破收獲，首先，曾榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品及首獎的「SinoPac+企業永續評鑑系統」，於臺灣集保結算所投資人關係整合平台（ESG IR）上線，目前已涵蓋61個產業，逾600家上市櫃公司，占台股市值超過九成，為國內首家在集保ESG IR平台提供評鑑的金融業者，深具市場影響力。相關資料每月同步更新至永豐金證券豐投ESG網站及永豐投顧官網。

其次，運用多年ESG的資訊積累及專業，永豐投顧推出機構投資人與上市櫃公司ESG議題議合服務，已成功舉辦多場議合與聯合議合會議，吸引逾19家海內外重量級機構法人參與，積極扮演機構法人及企業在永續議題的關鍵連結。

永豐投顧亦獲得2024 TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力類-ESG創新-金級」，唯一連續四年獲獎的投顧；「鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎」，唯一獲獎的金融業者；第21屆國家品牌玉山獎最佳產品及首獎的肯定。

ESG

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