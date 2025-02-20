祥碩、聯詠 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，個人電腦（PC）半導體供給不足很可能只是短期現象，主要是為了美國市場而積極建立庫存。台廠中，大摩對祥碩（5269）（首選）及聯詠都給予「優於大盤」評級。

大摩發現，美國的關稅可能會使第1季季節性更明顯，瑞昱將成為主要受惠者。不過，PC半導體供應商及下游出貨量間似乎存在差異。例如，瑞昱今年1月營收年增36%，但義隆年增10%，譜瑞-KY則年增8%。PC半導體1月營收年增10%，但筆電ODM廠出貨量則是成長持平。

大摩指出，有些PC零組件供應不足可能只是短暫現象。短期中央處理器（CPU）、音訊編解碼器及乙太網控制器等零組件供應吃緊，因為這些產品供應商都有限。但由於終端需求沒有復甦，庫存大量增加可能導致第2季表現低於季節平均。

至於AI PC是否會加快2025年換機周期。在去年6月台北國際電腦展期間，大摩轉為保守看待PC半導體，因為預期沒有殺手級應用且PC成本／定價較高。現在的問題則變成，更高效率的AI推理模型是否能推動AI PC換機需求。大摩現在認為，消費者可能不一定需要升級到最高端的PC才能使用殺手級應用。

台股方面，祥碩仍是大摩PC半導體首選。大摩預期祥碩的訂單可持續到第2季，基於主要客戶市占增加及新產品的商機，給予2,600元目標價，預估第1季營收可望季增至少10%，毛利率也可望改善。

大摩指出，聯詠的面板驅動IC（DDI）庫存處低水準，應該會引發第2季強勁復甦。大摩上周才將聯詠目標價從630元調高到640元，主要是因為聯詠第1季獲利優於預期，且未來數季毛利率都可望提升。

至於瑞昱，大摩認為短期內受惠強勁的建立庫存，因此將目標價從425元提高到475元，但認為瑞昱長期仍面臨更激烈的競爭，所以維持「劣於大盤」評級。譜瑞-KY同樣受到激烈競爭衝擊，大摩重申「劣於大盤」及666元目標價。