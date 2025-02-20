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DeepSeek帶動AI加速發展！機器人沖天 法人點讚這幾檔

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
AI示意圖。聯合報系資料照
AI示意圖。聯合報系資料照

DeepSeek推出，帶動AI加速發展，預期將幫助機器人新創公司進一步降低 AI 訓練與推論成本，且無須過度依賴歐美技術，減少封鎖的影響，使人形機器人市場即將進入更激烈的競爭階段，法人表示，回到台廠，看好上銀（2049）、亞德客-KY（1590）、和大（1536）、鈞興-KY（4571）、台灣精銳（4583）有望受惠。

法人指出，Tesla Optimus的技術與商業化進程目前居於領導地位，其主要採用 Tesla長期發展的自動駕駛技術作為機器人運動控制與環境感知的核心基礎，FSD在處理複雜環境、物體識別、決策推理方面具備優異表現，且具備自有Dojo 晶片技術，用以進行 AI 模型訓練；在電池與能源管理技術上，Tesla在電動車產業累積的電池技術與能效管理能力，確保Optimus的續航力遠勝競爭對手，最後Tesla擁有全球領先的大規模製造與自動化生產能力。

另外，NVIDIA 於人形機器人領域提供完整的生態系，從模型的訓練、機器人的仿真模擬至邊緣 AI 的運算皆提供強大的解決方案。預期3月GTC公司將會提出人形機器人生態系的進一度規劃後產品更新。

AI Tesla 機器人

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