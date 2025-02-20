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外資賣超167億 但竟買超這檔逾2萬張且連7買昇陽半導體

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股20日以23,487.46點收盤，下跌116.62點，三大法人同步賣超，外資賣超167.97億元，統計外資買賣超個股發現， 賣超南亞科（2408）15,421張最多，但多檔逆勢獲得外資青睞， 買超前兩名都是金融股，買超凱基金21,338張最多，另外，連日來漲勢不斷的昇陽半導體（8028）也獲外資買超，已是連7買。

台股早盤以23,530.97點開低， 下跌73.11點，盤中低點曾達23,400.75點， 下跌203.33點，終場收在23,487.46點，守住5日線，跌幅0.49%，三大法人賣超238.6億元，包括外資賣超167.97億元，投信賣超64.22億元，自營商賣超（合計）6.4億元，其中自營商（自行買賣）買超20.35億元，自營商（避險）賣超26.75億元。

台積電（2330）收在1,080元，下跌10元，跌幅0.91%，聯發科（2454）開高走低，收1,500元，跌幅2.59%；鴻海（2317）也收黑，重電族群大漲，華城（1519）、亞力（1514）漲停，士電（1503）漲幅逾9%，中興電（1513）漲幅近8%，工業電腦股表現強勢。

另外， 昇陽半導體受惠全球晶圓大廠海外擴產，營運後市看好， 推升股價表現，創下收盤新高；法人表示，昇陽半導體受惠全球晶圓大廠海外擴產，尤其台積電美國廠進度提前，帶動再生晶圓需求攀升，營運後市可期。

統計外資買超前十大個股依序是凱基金、新光金（2888）、緯創（3231）、中信金（2891）、國泰金（2882）、光寶科（2301）、中鋼（2002）、昇陽半導體、泰金寶-DR（9105）、亞光（3019）等；外資買超凱基金21,338張居買超個股冠軍，其次是買超新光金18,990張， 買超緯創10,139張。

金融股有4檔進入外資買超前十名個股中，電子股則有5檔，傳產股僅1檔；昇陽半股價創高，外資買超6,447張， 連續7個交易日買超，合計買超33,105張。

統計外資賣超前十大個股依序是南亞科、第一金（2892）、元大台灣50（0050）、力積電（6770）、欣興（3037）、長榮航（2618）、群益台灣精選高息（0056）、元大滬深300正2（00637L）、友達（2409）、華邦電（2344）等；外資賣超南亞科15,421張最多，其次是賣超第一金9,762張。

外資 昇陽半導體

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