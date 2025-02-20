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台股下跌116點 三大法人賣超238億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

台股20日開低，盤中一度回測十日線，收在23,487.46點，守住五日線，下跌116.62點，跌幅0.49%，成交量3,815.48億元，三大法人賣超238.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超167.97億元，投信賣超64.22億元，自營商賣超（合計）6.4億元，其中自營商（自行買賣）買超20.35億元，自營商（避險）賣超26.75億元。

台積電（2330）收1,080元，跌幅0.92%，聯發科（2454）開高走低，收1,500元，跌幅2.6%。美國總統川普新設「國家能源主導委員會」（NEDC），並表示AI工廠所需電力，至少是現在的兩倍，重電族群集體大漲，華城（1519）、亞力（1514）攻漲停，士電（1503）漲幅逾9%，中興電（1513）漲幅近8%。工業電腦類股為電子股中最強類股，威強電（3022）、鑫創電子（6680）、勁豐（6577）等飆上漲停。

三大法人 自營商

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