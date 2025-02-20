「美國製造」接力賽 這兩檔爆量回檔、東元接力衝

美國總統川普表示，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收25％的關稅，且稅率可能還會再向上提高，並預計在4月2日公布具體關稅額度。因應美國總統川普關稅大刀，愈來愈多台廠準備加碼在美國投資或設廠，而目前已在美國設有生產或營運據點的台廠，受關稅新政影響相對較小，也成為近期「美國製造」題材概念選股方向，20日東元（1504）、環球晶（6488）雙雙帶量上漲逾3%，東元更一舉收復5日線、月線，貿聯-KY（3665）盤初短暫整理後也漲逾1.5%、站上5日線；惟事欣科（4916）衝關50元未果還引爆漲多賣壓，大成鋼（2027）也大舉回檔、跌破5日線，表現相對疲弱。

東元多頭日前兵臨55元卡關多日，在川普關稅政策趨於明朗下，外資連兩日擴大回補，20日挾近9,000張交量、股價叩關55元，為當日美國製造概念題材指標之一。東元旗下的西屋馬達(TECO Westinghouse)受惠其美國在地製造優勢，可望不受美國調高對關稅衝擊，今年大馬達接單狀況優於預期，也拉抬機電事業群的成長動能。東元1月營收43.03億元，年減12.3%，主因今年春節假期致部分產品銷售、出貨天數受到影響所致。

另，大成鋼在美市占逾60%，對川普關稅不擔心，加上重建需求增添題材，激勵其股價自元月上旬掀起一波漲勢，20日盤初一度衝上47元，改寫2023年8月來新高價，並帶動大國鋼（8415）隨之上漲，但大成鋼元月至今波段漲幅已達六成，盤中漲多賣壓湧現，終場衝出近8.9萬張大量，股價翻黑收低2.15%、報43.25元。大成鋼表示，公司在美市占逾60%，美國地區營收占比達90%，屆時具有轉嫁能力，故對川普關稅不擔心，但長期而言，川普對多國實施高關稅，恐造成國內通膨再起，後續影響仍須關注。

事欣科近期受惠川普減稅及製造業重返美國政策，股價自2月初以來波段漲幅達約五成，但20日盤初叩關50.3元後，調節賣壓傾巢而出，終場帶近6.9萬張大量、收低1.66%、報46.8元。事欣科目前在加州、內華達州、墨西哥皆有生產據點，而川普希望製造業回歸美國，強化美國製造，因此獲列美國製造概念股，此外，川普日前表示要登上火星，業界分析SpaceX可望獲得更多資源，事欣科低軌衛星專案相關業務主要在美國生產，產品間接打入SpaceX供應鏈，也增添營運題材。