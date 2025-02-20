台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

台股20日拉回，早盤以23,530.97點開出，終場收23,487.46點，下跌116.62點，跌幅0.49%，成交量3,815.5億元。櫃買則收261.64點，下跌0.02點。台積電（2330）終場收1,080元，下跌10元。

盤面上以類股來看，以生技、資訊服務、半導體、居家生活、運動休閒、航運等較為弱勢，另外則以電機機械、電器電纜、水泥、紡織、營建、綠能環保、化工等表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有昇陽半導體（8028）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、藥華藥（6446）、上銀（2049）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、大成鋼（2027）、廣達（2382）、華星光（4979）、事欣科（4916）、祥碩（5269）等。

而量大強勢的則有，華城（1519）、亞光（3019）、中興電（1513）、矽力-KY（6415）、新日興（3376）、緯創（3231）、川湖（2059）、士電（1503）、正達（3149）、元太（8069）、和大（1536）等。

統一投顧表示，川普以關稅戰做為談判籌碼，欲達成美國再次偉大的目標，雖關稅不確定性干擾，但歐美主要市場指數皆接近歷史新高。台股受台積電擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數，然關稅戰促使供應鏈加速備庫存，AI全面擴散，烏俄戰事即將結束，電子傳產各擁題材，盤面類股輪漲；台股各期均線多頭排列，外資期貨淨空單降至2萬五千口之下，技術面及籌碼面有利多方。

另外，操作建議，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、NVIDIA概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。