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AI邊緣應用發酵 這幾檔IPC股飆漲停 比價效應擴大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI邊緣應用發酵，題材熱燒下，激勵IPC股的表現，成為近期盤面上的焦點。圖／AI生成
AI邊緣應用發酵，題材熱燒下，激勵IPC股的表現，成為近期盤面上的焦點。圖／AI生成

AI邊緣應用發酵，題材熱燒下，激勵IPC股的表現，成為近期盤面上的焦點，20日威強電（3022）、鑫創電子（6680）、磐儀（3594）、勁豐（6577）等飆上漲停，比價效應擴大下， 伍豐（8076）盤中大漲逾8%，安勤（3479）、維田（6570）上漲逾半根停板，研華（2395）及樺漢（6414）也是上漲表現。

工業電腦廠威強電看好AI需求帶來四大運算結合，包括高效能運算叢集、量子運算、雲端協同運算及高效能邊緣運算；AI落地到OT／IoE各項邊緣運算垂直應用，將進一步帶動工業電腦算力強化。

威強電ODM客製化服務，推出雲到端全方位產品和解決方案，業務範圍橫跨工廠自動化、網路通訊設備、智慧建築、智慧零售、智慧交通、醫療等領域；20日早盤以84.2元開高後衝上漲停91.1元鎖死，排隊買單超過4,900張，成為工業電腦領軍指標。

鑫創電子則是跳空以漲停107.5元開出後鎖死， 拉出第2根漲停，不過， 盤中成交量僅83張， 漲停及市價排隊買單393張；磐儀也是開高走高衝上漲停65.7元；勁豐以113元開高走高衝上漲停118.5元鎖死。

鑫創電子以既有的車載電腦為穩定成長基石，中期搭上邊緣AI潮流，發展AI工業應用市場，長期則與友達（2409）合作，鎖定新能源車的商用智慧座艙市場，「以達到快速成長、倍數成長的目標」；鑫創電子預期，今年首季在車用業務帶動下，今年營收力拚10億元大關，挑戰續創新高紀錄。

AI 漲停

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