AI浪潮進入高性價比新階段 台股多頭格局不變

野村投信表示，隨著美國經濟數據的持續好轉，非電子產業的需求回溫將提供多元化的投資機會，台股多頭格局不變，短期關注重心仍為川普後續政策、美中關係、FED動向、以及企業財報及展望，且須觀察DeepSeek是否造成半導體相關族群de-rating持續，建議投資人可趁機逢低布局相關標的，如：AI Server相關、AI PC、ASIC、Apple概念股、高殖利率股及美國消費相關等受惠類股，另外傳產部分也有機會，美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股亦可望重回成長軌道，值得留意，至於DeepSeek對AI產業鏈的影響，輝達（NVIDIA）的2月26日財報展望及3月的GTC大會時見分曉。

輝達年度GTC大會將於3月17日起登場，內容涵蓋AI應用、智慧製造、數位孿生技術、AI伺服器GB200進展、機器人等主題。市場高度關注黃仁勳是否談及DeepSeek、美中關稅、輝達GB300伺服器新品進展等內容。川普宣示大力投資5,000億美元發展Stargate計劃，攜手OpenAI、軟銀及甲骨文等科技巨頭，共同打造全美AI基礎設施網絡，可望有效維穩美國GDP增長維持2%以上。

野村優質基金經理人陳茹婷分析表示，中國大陸新創公司DeepSeek推出AI模型，效能不僅媲美ChatGPT和Meta的Llama，成本560萬美元更是只有Llama的1/10，顛覆AI高資本支出的印象，也引發AI投資泡沫化的恐慌， 雖然市場質疑AI投資的必要性，但至少從Meta上修2025年資本支出目標、以及川普宣布Stargate AI計劃來看，短期之內AI增加投資的趨勢無虞，科技硬體股仍將持續受惠於AI資本支出。長期而言，高效、低成本的AI模型將重塑AI競爭格局，小公司或資源貧乏的國家也能加入戰局，反而有助於提升整體AI晶片的需求（包括加速開發ASIC、提升二線GPU需求），AI相關硬體股仍具備投資價值。

陳茹婷指出，DeepSeek帶領AI競爭進入新格局，低成本AI模型將推動使用者/推論需求進一步增加，因此硬體部分仍要增添更多設備，且短期內四大CSP資本支出未減，今年相關零組件廠商營收增長趨勢應不會改變，AI發展逐步邁入軟體、應用層面的階段，已熱絡兩年的AI硬體評價，勢必將跟隨營收獲利表現，逐漸回到相對合理的評價區間，由於半導體族群評價修正的風險仍存，多元化手中持股可能是現階段較佳的投資策略，除AI伺服器相關題材仍值得長期布局之外，原先被認為硬體還不足以支援AI需求的次產業，例如：AI PC、AI手機，預計將因AI應用成本降低，需求爆發的時間點可望提前到來。

陳茹婷分析表示，雖美國再度迎來川普政府，美中之間的貿易角力持續，市場仍充滿變數，但因市場已部分反映川普上任後之不確定性，且S&P 500企業累計已公布獲利仍優於預期，就業市場也呈現強勁成長韌性，支撐美股表現強勁，台股在台積電（2330）法說釋出正面展望後亦帶動台股往前高邁進。整體而言，台灣對美主要出口為資通訊產品，基於WTO《資訊科技協定》保護，台美雙方已經實行零關稅，因此受對等關稅的影響有限。

另一方面，川普針對鋼鐵、鋁、製藥業課徵關稅，其背後邏輯是為了幫助國內製造業提高產能利用率、帶動美國內需就業，絕對屬於優先增加關稅的目標，但對於晶片關稅，一來即便加徵關稅，短期內美國也無法立即擴產，仍需仰賴進口，二來消費者還必須面對很大比例的價格轉嫁，因此比起鋼鐵、鋁等產品，晶片關稅更像是一種談判籌碼，目的在於增加企業在美國生產比重，只要企業承諾增加在美國的投資與產能，就很高機會能避開關稅，因此川普關稅雖引發全球投資人動盪不安，但實則對台灣的影響程度有限。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，台灣半導體供應鏈以上中游為主（IC設計、晶圓代工），並非最終進口商品，預計受關稅影響不大；即便是下游廠商（ODM），台灣也擁有技術優勢以及重要產能，議價能力強有機會轉嫁成本給客戶。此外，關稅造成的成本轉嫁將傷害美國企業，嚴重違背川普保護美國優先與保護美國企業的原則。另一方面，台灣在全球PC和伺服器代工產能上也占據主導地位，美國若是想繼續發展AI，不管是繼續投資AI伺服器，或是AI PC等終端應用，都只會增加對台灣代工的依賴。DeepSeek指出算力資源重要性，然而算力堆疊並非加強AI的算力是唯一解方，CSP加速開發及採用自研ASIC，以利成本結構控管及降低對NVIDIA晶片之依賴。此外，AI訓練成本降低，以及模型縮小均有利於加速Edge AI應用發展，刺激PC、手機等終端消費產品需求，除了有利於軟體產業發展外，更為台灣AI供應鏈指出，有利台股多頭格局。

張繼文進一步分析表示，現階段市場雖然憂慮關稅衝擊，但基本也有相當程度的心理準備，只要後續關稅力度不超出市場預期，考量先前跌幅已深，反而有機會迎來利空出盡。根據彭博預估，2025年台股整體EPS成長約29%，其中電子業、半導體業有高達41%及42%的成長，電子科技股仍具備獲利基本面的強大支撐，若考量獲利成長後，目前台股本益成長比也僅0.73，相對全球主要國家股市評價偏低，台股相對來說更具備投資價值，有利於吸引內資及外資加碼投資。台灣是以高科技為主導的經濟體，經濟受惠於科技趨勢所帶來的生產力循環，有利於股市的估值推升。