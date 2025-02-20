AI浪潮進入高性價比新階段 台股多頭格局不變
野村投信表示，隨著美國經濟數據的持續好轉，非電子產業的需求回溫將提供多元化的投資機會，台股多頭格局不變，短期關注重心仍為川普後續政策、美中關係、FED動向、以及企業財報及展望，且須觀察DeepSeek是否造成半導體相關族群de-rating持續，建議投資人可趁機逢低布局相關標的，如：AI Server相關、AI PC、ASIC、Apple概念股、高殖利率股及美國消費相關等受惠類股，另外傳產部分也有機會，美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股亦可望重回成長軌道，值得留意，至於DeepSeek對AI產業鏈的影響，輝達（NVIDIA）的2月26日財報展望及3月的GTC大會時見分曉。
輝達年度GTC大會將於3月17日起登場，內容涵蓋AI應用、智慧製造、數位孿生技術、AI伺服器GB200進展、機器人等主題。市場高度關注黃仁勳是否談及DeepSeek、美中關稅、輝達GB300伺服器新品進展等內容。川普宣示大力投資5,000億美元發展Stargate計劃，攜手OpenAI、軟銀及甲骨文等科技巨頭，共同打造全美AI基礎設施網絡，可望有效維穩美國GDP增長維持2%以上。
野村優質基金經理人陳茹婷分析表示，中國大陸新創公司DeepSeek推出AI模型，效能不僅媲美ChatGPT和Meta的Llama，成本560萬美元更是只有Llama的1/10，顛覆AI高資本支出的印象，也引發AI投資泡沫化的恐慌， 雖然市場質疑AI投資的必要性，但至少從Meta上修2025年資本支出目標、以及川普宣布Stargate AI計劃來看，短期之內AI增加投資的趨勢無虞，科技硬體股仍將持續受惠於AI資本支出。長期而言，高效、低成本的AI模型將重塑AI競爭格局，小公司或資源貧乏的國家也能加入戰局，反而有助於提升整體AI晶片的需求（包括加速開發ASIC、提升二線GPU需求），AI相關硬體股仍具備投資價值。
陳茹婷指出，DeepSeek帶領AI競爭進入新格局，低成本AI模型將推動使用者/推論需求進一步增加，因此硬體部分仍要增添更多設備，且短期內四大CSP資本支出未減，今年相關零組件廠商營收增長趨勢應不會改變，AI發展逐步邁入軟體、應用層面的階段，已熱絡兩年的AI硬體評價，勢必將跟隨營收獲利表現，逐漸回到相對合理的評價區間，由於半導體族群評價修正的風險仍存，多元化手中持股可能是現階段較佳的投資策略，除AI伺服器相關題材仍值得長期布局之外，原先被認為硬體還不足以支援AI需求的次產業，例如：AI PC、AI手機，預計將因AI應用成本降低，需求爆發的時間點可望提前到來。
陳茹婷分析表示，雖美國再度迎來川普政府，美中之間的貿易角力持續，市場仍充滿變數，但因市場已部分反映川普上任後之不確定性，且S&P 500企業累計已公布獲利仍優於預期，就業市場也呈現強勁成長韌性，支撐美股表現強勁，台股在台積電（2330）法說釋出正面展望後亦帶動台股往前高邁進。整體而言，台灣對美主要出口為資通訊產品，基於WTO《資訊科技協定》保護，台美雙方已經實行零關稅，因此受對等關稅的影響有限。
另一方面，川普針對鋼鐵、鋁、製藥業課徵關稅，其背後邏輯是為了幫助國內製造業提高產能利用率、帶動美國內需就業，絕對屬於優先增加關稅的目標，但對於晶片關稅，一來即便加徵關稅，短期內美國也無法立即擴產，仍需仰賴進口，二來消費者還必須面對很大比例的價格轉嫁，因此比起鋼鐵、鋁等產品，晶片關稅更像是一種談判籌碼，目的在於增加企業在美國生產比重，只要企業承諾增加在美國的投資與產能，就很高機會能避開關稅，因此川普關稅雖引發全球投資人動盪不安，但實則對台灣的影響程度有限。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，台灣半導體供應鏈以上中游為主（IC設計、晶圓代工），並非最終進口商品，預計受關稅影響不大；即便是下游廠商（ODM），台灣也擁有技術優勢以及重要產能，議價能力強有機會轉嫁成本給客戶。此外，關稅造成的成本轉嫁將傷害美國企業，嚴重違背川普保護美國優先與保護美國企業的原則。另一方面，台灣在全球PC和伺服器代工產能上也占據主導地位，美國若是想繼續發展AI，不管是繼續投資AI伺服器，或是AI PC等終端應用，都只會增加對台灣代工的依賴。DeepSeek指出算力資源重要性，然而算力堆疊並非加強AI的算力是唯一解方，CSP加速開發及採用自研ASIC，以利成本結構控管及降低對NVIDIA晶片之依賴。此外，AI訓練成本降低，以及模型縮小均有利於加速Edge AI應用發展，刺激PC、手機等終端消費產品需求，除了有利於軟體產業發展外，更為台灣AI供應鏈指出，有利台股多頭格局。
張繼文進一步分析表示，現階段市場雖然憂慮關稅衝擊，但基本也有相當程度的心理準備，只要後續關稅力度不超出市場預期，考量先前跌幅已深，反而有機會迎來利空出盡。根據彭博預估，2025年台股整體EPS成長約29%，其中電子業、半導體業有高達41%及42%的成長，電子科技股仍具備獲利基本面的強大支撐，若考量獲利成長後，目前台股本益成長比也僅0.73，相對全球主要國家股市評價偏低，台股相對來說更具備投資價值，有利於吸引內資及外資加碼投資。台灣是以高科技為主導的經濟體，經濟受惠於科技趨勢所帶來的生產力循環，有利於股市的估值推升。
陳茹婷進一步補充表示，近年台灣因坐穩晶圓代工的領先地位，以及把持著AI零組件的重點供應鏈，漲幅優於全球主要股市，甚至僅次於老大哥美股；目前來看，科技巨頭持續投入AI的理由並未消失，這波AI生產力循環也尚未結束，台灣繼續受惠AI的長期趨勢沒有改變。此外，隨著AI模型愈精準，就愈能創造出在各場域的客製化產品，當AI應用場域更多元，AI客製化時代是台灣供應鏈最重要的機會，AI這個趨勢是不回頭的，進入AI世代台股發展潛力無限。至於投資策略，2025年景氣與企業盈餘成長均正向看待，若遇到大幅修正，建議投資人視己身風險承受度可趁此不確定性高的空窗期逢低買進布局於AI伺服器及其零組件、基帶處理單元（BBU）、半導體、矽光學，以及與美國消費相關的受惠股票。
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