iPhone 16e亮相 概念股漲不動？蘋概三王僅大立光上漲

蘋果最便宜 AI 手機來了，平價版「iPhone 16e」亮相，2月21日開始預購、2月28日發售，共有黑白兩色，零售定價599美元， 台灣建議售價21,900元起；蘋果新機報到，但相關的iPhone概念股反應略顯平淡，股價並沒有大大的漲勢，蘋概三王中僅大立光（3008）開平後走高， 盤中漲幅逾1%，台積電（2330）、鴻海（2317）則是下跌。

蘋果（Apple）周三推出一款新的平價版智慧手機，價格較每年的主要iPhone機型低，iPhone 16e搭配白色與黑色2款外觀，儲存容量分為128GB、256GB和512GB，改款後新品拿掉Home按鈕和指紋感測器，改用蘋果的 FaceID，螢幕尺寸變大且採用螢幕頂端缺口設計。

另外，iPhone 16e配置一個48兆像素後置攝像頭（最先進的iPhone有三個），採用與iPhone 16相同的A18晶片及USB-C充電端口，但沒有「動態島」界面；iPhone 16e與iPhone 16一樣使用A18晶片，同樣可有Apple Intelligence的各項AI功能，成為最實惠的AI手機。

iPhone 16e亮相，iPhone概念股則是漲跌互見， 指標的蘋概三王中，台積電以1,080元開低， 盤中跌幅0.45%；鴻海以平盤183元開出後一度拉升至183.5元，但盤中翻黑， 跌幅0.27%。

大立光早盤以平盤2,710元開出，盤中翻紅拉升至2,760元， 上漲50元， 漲幅1.84%，為蘋概三王中唯一上漲個股；另外，穩懋（3105）、可成（2474）、國巨（2327）、正崴（2392）、鴻準（2354）、新日興（3376）、和碩（4938）、緯創（3231）等股也是上漲；但華邦電（2344）、廣達（2382）、台光電（2383）、全新（2455）、欣興（3037）、雙鴻（3324）、玉晶光（3406）、日月光投控（3711）、台郡（6269）、宏捷科（8086）等則是下跌。