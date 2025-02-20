重電四雄強漲、電線電纜股也跟漲 合機爆量漲停

重電四雄歷經半年整理休息後，20日群起大漲，帶動電線電纜族群一同強漲，台電強韌電網計畫拚提前四年完工，去年第4季釋出爆量訂單，加上銅期貨今年迄今上漲8%，都支撐線纜股走強，榮星（1617）、合機（1618）盤中漲停，華榮（1608）漲幅逾7%，億泰（1616）上漲逾6%，大亞（1609）漲約5%。

台電去年第4季釋出兩筆合計逾300億元的161kV線纜大單，線纜廠商全面雨露均霑，而未來在AI科技發展下，用電量大增，345kV的高壓線纜需求也會增加，其中合機早期就已經取得特高壓345kV線纜認證。

合機指出，在台電強韌電網計畫帶動下，交連電纜、接續工程安裝等需求強勁，而超高壓電纜的出貨有助於提高毛利表現，未來也會持續積極爭取台電商機。除了國內訂單外，外銷以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。

另外銅期貨今年迄今上漲8%，智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸，將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上。

合機20日帶量衝上漲停板至52.6元，成交量逾1.3萬張，漲停排隊買單達1.7萬張；華榮盤中也有破萬張成交量，和19日相比整整爆出十倍大量，盤中漲幅約7%。成交量破萬張的線纜股還有大亞，盤中漲幅逾4%。