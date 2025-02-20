川普要滿足AI用電 重電四雄谷底反彈大漲

為了滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求，美國總統川普14日簽行政命令，新設「國家能源主導委員會」（NEDC），川普重視用電需求，重電四雄20日同步大漲，亞力（1514）攻上漲停板，華城（1519）盤中大漲逾8%，中興電（1513）、士電（1503）漲幅近7%，東元（1504）、大同（2371）也有超過3%的漲幅。

川普簽該命令時說，AI工廠所需電力，至少是現在的兩倍。藉由設置NEDC，美國將在能源領域占主導地位。

美國內政部長柏根表示，「美中正進行AI軍備競賽，我們取勝的唯一辦法就是（發）更多電」。美國官員預估最快在2028年前，科技公司訓練AI所需能源將達五百萬瓩（GW），足為約五百萬個家戶供電。

股價沉寂數月的重電四雄20日同步大漲，亞力盤中急拉攻至漲停，華城19日已起漲，20日再帶量上攻，盤中大漲逾8%，士電、中興電上漲逾6%，且四雄都站上季線大關。成交值方面，華城也擠進20日成交額第三名。

川普當選美國總統以來，敦促美國電力公司加速下單，華城訂單不減反增，華城表示，去年第4季新增訂單超過百億元，而目前在手訂單超過300億元，集團已開始接2027、2028年訂單。

華城指出，除了台電強韌電網與綠能外，AI會是下一波的主要成長動能，因為「AI背後需要算力，算力的背後需要電力」，可望持續帶動重電設備的需求。

華城1月自結合併營收12.75億元、年增89%，不受農曆春節工作天數減少影響，改寫同期新高。法人表示，華城1月營收年增89%，主要是持續接獲台電強韌電網計畫釋單，且因美國擴大數據中心與推動大型基礎建設專案，變壓器需求持續強勁。

展望2025年，華城指出，將持續擴增外銷比重、降低工程比重，擴增產能部分至少達30%以上，大部分規劃在外銷市場。