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孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

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台積電腿軟台股盤中跌逾200點 半導體設備與重電撐盤

中央社／ 台北20日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股今天開低走低，盤中跌逾200點，下探23400點，回測5日線23474點附近，台積電跌20元，聯發科挫近1%。市場關注美國總統川普力促的美國製造與和平商機，半導體設備股、重電股，以及戰後重建相關水泥、鋼鐵、散裝等族群撐盤。

市場逐漸消化川普的關稅計畫，美股主要指數19日收盤小漲，標普再創新高。

台股今天開低走低，低點下探23400點，跌約203點，隨後跌幅稍見收斂。

至10時46分左右，台股加權指數下跌93.99點，至23510.09點；電子股下跌0.66%、金融股跌0.08%；代表中小型股票的櫃買指數盤中一度翻黑，隨後重回平盤之上。

觀察權值股，受到川普祭出的晶片關稅壓力，台積電盤中下跌20元，至1070元，跌幅1.83%，聯發科下跌約1%，鴻海在平盤附近。

值得注意的是，川普力促美國製造，帶動半導體擴廠概念股強漲，弘塑、世禾、昇陽半導體漲約4%，環球晶、上品也漲逾2%；美國資料中心的電力需求大增，電網升級需求，帶動重電類股亞力漲停，士電、華城、中興電等股價勁揚。

俄烏戰事落幕露曙光，美俄將針對俄烏戰爭展開對話，帶動戰後重建概念股表態。台泥領軍上市水泥股勁揚近3%，鋼鐵股千興、志聯等上漲；散裝族群如慧洋-KY、中航、四維航也揚帆走強。

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