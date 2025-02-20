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台股開盤下跌73點 台積電不給力開低10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股20日開盤指數為23,530.97點，下跌73.11點。台積電（2330）開盤價1,080元，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數收盤站穩所有均線之上，均線架構偏多未變但短線量價結構不佳，暫難向上脫離箱型區。盤面族群輪動維繫熱度，續依短線技術面進行換股操作因應。

操作題材可留意：

1.三大廠可望停產，台記憶體迎轉單─DeepSeek低成本AI模型崛起，可望加速企業導入AI伺服器及AI邊緣應用普及，帶動DDR5需求超乎預期，但受HBM產能排擠效應，外媒報導指出三星、SK海力士和美光可能在今年內停產DDR3與DDR4產品，預期相關訂單將轉向台記憶體廠。

2.日月光（3711）設量產線，重燃FOPLP熱度─日月光投控營運長吳田玉宣布，將在高雄廠投入2億美元設立面板級扇出型封裝（FOPLP）量產線，規劃尺寸為600mm×600mm，目前已有眾多客戶，預計設備第2季進廠，第3季試量產，預期將帶動相關製程設備商機，重新點燃FOPLP題材熱度。

周四（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,627.59點，上漲71.25點、漲幅0.16%；S&P500指數上漲0.24%；那斯達克指數上漲0.07%；費半指數上漲1.18%。台積電ADR下跌0.88%，收在200.95美元，連續二日下跌，較台北交易溢價20.8%。

美國聯準會（Fed）1月會議紀錄並未帶來意外，投資人也消化了美國總統川普最新的關稅計劃。Fed在1月決策會議中維持利率不變。會議紀錄顯示，決策者擔心頑強的高通膨以及川普的政策主張（特別是關稅）可能影響壓抑物價的努力。英特爾（Intel）大跌6.1%。

三大法人周三集中市場合計賣超115億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.7億元，投信賣超60億元，自營商（自行買賣）賣超27.4億元，自營商（避險）賣超2.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,461口至4,328口，其中，外資淨空單減少4,161口至24,751口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,456口至4,078口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.11。VIX指數下降0.35至18.9。外資台指期買權淨金額-0.08億元 ; 賣權淨金額0.57億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 台股 外資 川普 記憶體

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