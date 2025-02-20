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美股標普創高 投顧：關稅利空淡化台股偏多

中央社／ 台北20日電
美股主要指數今天收盤小漲，標普再創新高，台股19日下跌62.03點，終場收23604.08點，投顧分析，關稅利空淡化，台股偏多但量能不足，前波高點有壓，盤面以個股輪動表現為主。路透
美股主要指數今天收盤小漲，標普再創新高，台股19日下跌62.03點，終場收23604.08點，投顧分析，關稅利空淡化，台股偏多但量能不足，前波高點有壓，盤面以個股輪動表現為主。路透

美股主要指數今天收盤小漲，標普再創新高，台股19日下跌62.03點，終場收23604.08點，投顧分析，關稅利空淡化，台股偏多但量能不足，前波高點有壓，盤面以個股輪動表現為主。

投資人仔細檢視美國聯邦準備理事會（Fed）1月會議紀要，並且消化美國總統川普（Donald Trump）的關稅計畫，美股主要指數今天收盤小漲，標普再創新高。

道瓊工業指數小漲71.25點或0.16%；標普500指數上漲14.57點或0.24%；那斯達克指數揚升14.99點或0.07%；費城半導體指數挺升61.83點或1.18%。

台積電ADR下跌0.88%，收200.95美元；輝達股價小跌0.12%，收139.23美元。

台股19日回檔，加權指數終場收在23604.08點，下跌62.03點，跌幅0.26%，成交值新台幣3800億元，三大法人合計賣超115.97億元，其中自營商賣超29.79億元、投信賣超60.41億元、外資及陸資賣超25.77億元。

投顧分析指出，市場對關稅變數的擔憂淡化，國際股市表現佳，台股盤勢維持偏多格局，但量能增幅有限，預期指數面臨前波高點23943點附近將有壓力，盤面將以個股輪動表現為主。

AI人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，推升資訊電子產業生產動能，經濟部表示，113年第4季製造業產值達新台幣5兆535億元，累計113年全年產值達19.3兆元，寫歷年次高紀錄，電子零組件業貢獻最大。

蘋果公司（Apple）發表旗下最平價AI手機iPhone16e，不再沿用SE系列名稱，搭載A18處理器和自研C1數據機晶片，電池續航力超過一天，台灣售價新台幣2萬1900元起。

台股 美股 關稅

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