ETF成分股 湧提款賣壓

投信昨（19）日大賣台股59.8億元，為史上第三高紀錄。觀察昨日投信賣超的前50大標的，包括聯電（2303）、日月光投控、聯發科等，均為各指標ETF的重要成分股。由於後續還有不少ETF將陸續除息配息，是否引爆新一輪投信的提款賣壓，後續值得密切留意。

圖／經濟日報提供

觀察昨日投信大砍的前十大標的依序為：聯電、永豐金、台泥、國產、英業達、元大金、世界、東陽、遠東新、遠百，賣超張數介於至2,634至9,657張。

賣超排名第11至50名的指標個股還有：中信金、光寶科、台灣大、國泰金、遠傳、日月光投控、和碩、兆豐金、宏碁、富邦金、鴻海、華碩、聯詠、聯發科等。

比對昨日投信賣超的前50大個股可以發現，包括聯發科、聯電、聯詠、日月光投控、華碩等，在國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續、永豐優息存股等ETF中，具有成分股高度重疊的特性，占比又不低，因而成為投信砍倉換現的焦點個股。

法人表示，投信昨日在集中市場中大舉賣超，乍看之下，不免有市場多頭恐要轉向的疑慮，因近年投信在台股市場中扮演著中流砥柱的關鍵角色。

不過投信法人砍倉並非看壞台股，主要仍是因為ETF的持有者愈來愈多，單次配息的金額也跟著增加所致。