快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

ETF成分股 湧提款賣壓

經濟日報／ 記者崔馨方高瑜君／台北報導
投信19日大賣台股59.8億元，為史上第三高紀錄。圖／聯合報系資料照片
投信19日大賣台股59.8億元，為史上第三高紀錄。圖／聯合報系資料照片

投信昨（19）日大賣台股59.8億元，為史上第三高紀錄。觀察昨日投信賣超的前50大標的，包括聯電（2303）、日月光投控、聯發科等，均為各指標ETF的重要成分股。由於後續還有不少ETF將陸續除息配息，是否引爆新一輪投信的提款賣壓，後續值得密切留意。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

觀察昨日投信大砍的前十大標的依序為：聯電、永豐金、台泥、國產、英業達、元大金、世界、東陽、遠東新、遠百，賣超張數介於至2,634至9,657張。

賣超排名第11至50名的指標個股還有：中信金、光寶科、台灣大、國泰金、遠傳、日月光投控、和碩、兆豐金、宏碁、富邦金、鴻海、華碩、聯詠、聯發科等。

比對昨日投信賣超的前50大個股可以發現，包括聯發科、聯電、聯詠、日月光投控、華碩等，在國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續、永豐優息存股等ETF中，具有成分股高度重疊的特性，占比又不低，因而成為投信砍倉換現的焦點個股。

法人表示，投信昨日在集中市場中大舉賣超，乍看之下，不免有市場多頭恐要轉向的疑慮，因近年投信在台股市場中扮演著中流砥柱的關鍵角色。

不過投信法人砍倉並非看壞台股，主要仍是因為ETF的持有者愈來愈多，單次配息的金額也跟著增加所致。

ETF 台股 聯電

延伸閱讀

00878、00882都趁溢價時用淨值申購！不敗教主：而這兩檔折價時買250張

006208會跟0050硬碰硬降費用率？清流君：投信削價競爭不如搞噱頭賺得多

聯發科、世芯 四檔夯

外資力挺優選股 抗跌領漲…聯發科、日月光等吸引法人敲進

相關新聞

ETF配息效應／投信大賣超 電子氣虛 台股攻勢熄火

台股昨（19）日隨台積電開低收低，電子類股氣虛，指數漲多拉回，終場小跌62點、收23,604點，成交量擴大至3,896億...

就市論勢／散熱、光通訊 分批布局

1月美國消費者物價指數（CPI）和去年同期相比成長3%，連續四個月攀升，顯示通膨仍未受控制，市場對聯準會今年降息預期幅度收斂，加上川普政策干擾，今年持續高利率時間延長，美股受多空消息刺激，走勢平淡，波動幅度降低，呈狹幅整理態勢。

ETF成分股 湧提款賣壓

投信昨（19）日大賣台股59.8億元，為史上第三高紀錄。觀察昨日投信賣超的前50大標的，包括聯電、日月光投控、聯發科等，...

創新板大開放1個月 日均成交值成長2.5倍…漲幅大贏大盤

台股創新板今年1月6日取消合格投資人制度，開放一般投資人也能買賣後，交易量迅速成長，統計1月6日至2月14日交易資訊，日...

台股回檔 法人：關稅議題延緩留意基本面利多

台股今天回檔，加權指數終場收在23604.08點，下跌62.03點，跌幅0.26%，成交值約新台幣3800億元。法人認為...

台股下跌62.03點 三大法人賣超115億元

台股19日在連續上漲兩天後，開低震盪，收在23,604.08點，下跌62.03點，跌幅0.26%，成交量3,800.03...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。