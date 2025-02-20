ETF配息效應／投信大賣超 電子氣虛 台股攻勢熄火

台股昨（19）日隨台積電（2330）開低收低，電子類股氣虛，指數漲多拉回，終場小跌62點、收23,604點，成交量擴大至3,896億元。值得注意的是，三大法人齊步賣超，特別是投信大賣超台股59.8億元，來到史上第三高的紀錄，主要與投信獲利了結，籌集部分資金以因應後續眾多ETF的配息有關。

綜觀法人籌碼，三大法人昨日合計賣超台股115.4億元。其中外資賣超25.7億元，由買轉賣；投信賣超59.8億元，來到史上第三大單日賣超紀錄，連二賣、累計賣超81.6億元；自營商賣超29.7億元，由買轉賣。八大公股行庫則由賣轉買、逢低護持，買超7.2億元。

圖／經濟日報提供

綜合富邦投顧董事長陳奕光等市場法人分析投信昨日大賣的原因有二：第一，後續有不少ETF將陸續除息及配息，包含20日國泰永續高股息每受益權單位配0.5元、21日元大臺灣ESG永續配0.66元、24日永豐優息存股擬配0.13元，合計這三檔ETF將配發超過90億元的現金股息給持有受益人，因此投信透過部分持股獲利了結，藉以換取現金，好準備配息給ETF投資人。

第二，台股近期強勢反彈，目前指數已來到箱型區間的上緣，將挑戰1月7日的前波高點，而ETF投資人向來有逢低買進的操作思維，因此加碼意願也出現放緩跡象。檢視ETF資金流可以發現，19日台股ETF呈現淨贖回12.1億元，且是連四日贖回，是2025年以來首見，累計贖回金額來到43.5億元。

綜觀昨日台股盤勢，盤面上個股上漲家數617家、下跌300家，明顯漲多於跌；族群中，包括記憶體、面板、封測、Micro LED、太陽能、鋼鐵等因各擁利多題材，在多頭買盤追捧下，表現相對強勢，成為市場人氣匯集的亮點；16檔千金股則跌多於漲。