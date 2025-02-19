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創新板全面升級 創造三大亮點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所推動創新板新制上路，短短一個月已經創造三大亮點，包括交易量能大幅成長、創新板指數漲幅超越大盤、吸引多家優質企業啟動申請。

創新板自2025年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計1月6日迄2月14日交易資訊，僅短短一個月，總成交金額已逾 2024年全年度三成，日均成交值較2024 年成長253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

不僅於此，新制上路也帶來創新板個股表現優異，創新板指數漲幅超越大盤的成果。經統計，創新板目前計有19家公司掛牌。今年以來指標個股表現突出，鴻華先進股價較去年成長24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創-KY，股價成長29%，日均值大幅成長 567%。另臺灣創新板指數今年以來漲幅達 16.75%，績效表現超越發行量加權股價指數與臺灣 50 指數之持平表現。

再來是創新板 2.0 聚焦創新性審查，重新帶動優質企業重新啟動申請計畫。證交所表示，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。

個股 創新板

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