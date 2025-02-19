高盛：低軌衛星未來五年數目激增十倍 最看好三台廠

高盛證券出具外資圈第一篇有關衛星產業的報告指出，隨著軍用、民用通訊的需求激增，使低軌衛星（LEO）成為科技產業的新顯學，預估未來五年將發射7萬顆衛星，是目前7,000顆的十倍，台廠中最看好鴻海（2317）、啟碁（6285）及昇達科（3491），都給予「買進」評等。另外，還有七檔台股今年起可望加入LEO供應鏈。

高盛指出，雖然現在評估還為時太早，但估計LEO在未來十年的整體潛在市場（TAM）快速成長，可望由2024年的150億美元一路增長，至2035年將達1,080億美元，其中交通及通信是最大的應用層面。如果與電信整合，可能會進一步加速並擴大TAM。

高盛指出，需要解決的變數及挑戰包括延遲、成本、頻寬及太空碎片。其中，太空碎片問題最有可能先解決，延遲則是最大的挑戰。生態系統正在迅速發展，包括衛星酬載及衛星平台。在未來五年預期發射的7萬衛星中，中國大陸就占5.3萬顆，足以支撐供應鏈的營收大幅擴張。

LEO供應鏈涉及射頻、微波通訊、平台與子系統、設計組裝測試、零組件等多個領域，預期長線將受惠產業高速成長的趨勢。在台廠中，高盛最看好鴻海、啟碁及昇達科，主要是因為這三檔個股今年都將產生相關營收。仁寶（2324）同樣在今年可望出現LEO相關營收，獲得「中立」評等。

另外，高盛指出，廣達（2382）及和碩（4938）今年都可望加入LEO供應鏈。緯創（3231）、華碩（2357）、宏達電（2498）、英業達（2356）及技嘉（2376）則可望在未來數年加入LEO供應鏈。