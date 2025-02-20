就市論勢／散熱、光通訊 分批布局

盤勢分析

1月美國消費者物價指數（CPI）和去年同期相比成長3%，連續四個月攀升，顯示通膨仍未受控制，市場對聯準會今年降息預期幅度收斂，加上川普政策干擾，今年持續高利率時間延長，美股受多空消息刺激，走勢平淡，波動幅度降低，呈狹幅整理態勢。

台股受上周美科技股走強帶動，重返年前封關點位，站上23,500點，外資法人連續買超，後市有望回歸產業基本面。加權指數昨（19）日開低走低，終場跌62點，指數收在23,604點，整體成交金額約3,896億元。

無畏第1季電子產業傳統淡季、春節長假及2024年較高基期，1月台灣出口在AI伺服器及資通訊族群出貨需求帶動下，繳出年增4.4%的表現，連續15個月正成長，歷年同月次高。中國大陸低價AI模型DeepSeek問世，大幅降低AI應用成本，北美前四大CSP持續增加資本支出，一掃市場先前對算力需求下降的擔憂。

預測低價AI模型發展，將帶動各個領域商品化應用，搭配AI伺服器類股出貨持續放量，短期可望讓現有AI硬體供應鏈維持增長態勢，中長期將加速應用面普及化，如機器人及邊緣AI類股產品將提高市場滲透率。

投資建議

隨美國晶片及關稅政策陸續定案後，市場恐慌情緒可望緩解，股價回檔可望告一段落，AI供應鏈業績維持成長加持下，整體後市偏多，建議可把握機會分批布局、汰弱留強，持續看好晶圓代工、先進封裝、伺服器、散熱及光通訊族群，在供應鏈出貨持續增長表現下，會有相對較佳表現。