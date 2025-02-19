創新板大開放1個月 日均成交值成長2.5倍 漲幅大贏大盤

台股創新板今年1月6日取消合格投資人制度，開放一般投資人也能買賣後，交易量迅速成長，統計1月6日至2月14日交易資訊，日均成長值較2024年日均成交值成長2.53倍。

創新板交易制度今年迎來大改革，不僅取消合格投資人限制，創新板股票也可以信用、借券、盤中及盤後零股交易，提供投資人更多元的交易工具可以參與市場。

證交所表示，創新板自取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，統計1月6日至2月14日交易資訊，僅短短1個月，總成交金額已逾2024年全年度3成，日均成交值較2024年成長253％，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

創新板目前有19家公司掛牌，今年以來指標個股表現突出，鴻華先進股價較去年成長24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創-KY，股價成長29%，日均值大幅成長567%。另外，台灣創新板指數今年以來漲幅達16.75%，績效表現超越發行量加權股價指數與台灣50指數的持平表現。

證交所表示，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。