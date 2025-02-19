規模百億以上台股科技型ETF 00927近月漲5%表現佳

台灣基本面結構健康，財務管理專家表示，科技族群可望持續受惠於全球AI趨勢扮演產業發展與盤面表現要角，投資人亦不妨透過台股科技相關ETF來掌握後市行情。

法人分析，儘管在川普關稅政策干擾以及低成本AI模型革命掀起下，為台股增添波動，但隨著市場認知AI技術有望因低成本AI模型問世而加速發展，以及川普所打的關稅牌威嚇成分高，主要是作為談判手段以達政治目的，中長期布局仍須冷靜回歸基本面。

觀察近期規模超過百億以上之台股科技相關ETF表現，共計有6檔，於近一月都繳出正報酬佳績，以日前順利完成填息的00927群益半導體收益表現最好，近一月累計上漲5.26%，參與此次除息的投資人可說是股息與資本利得兼得。此外，00946與00929也分別有4.88%和4.28%的漲幅，表現亦是亮眼。

群益半導體收益ETF （00927）經理人謝明志表示，隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展，故支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，也必須更加仰賴半導體。

此外，台灣擁有完整的半導體產業鏈，半導體自IC設計、晶圓代工、封測、設備等均將受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。

再者，川普關稅議題引市場關注，雖然為金融市場帶來干擾，但大致上仍不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。