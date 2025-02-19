創新板取消合格投資人制度帶動成交值大幅成長 市場關注度顯著提升

創新板自2025年1月6日取消合格投資人制度以來，整體交易表現已見成長，經統計1月6日迄2月14日交易資訊，僅短短一個月，總成交金額已逾2024年全年度三成，日均成交值較2024年成長253%，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

創新板目前有19家公司掛牌。2025年以來指標個股表現突出，鴻華先進-創（2258）股價較2024年成長24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創科技-KY創（6854）股價上漲29%，日均值大幅成長567%。

臺灣創新板指數今年以來漲幅達16.75%，績效表現超越發行量加權股價指數與臺灣50指數的持平表現。

創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。