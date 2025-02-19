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美國製造最安全？事欣科再飆漲停 波段大漲近五成

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

工業電腦族群部分個股近期受到資金追捧，事欣科受惠美國總統川普減稅及製造業重返美國策略，加上川普先前表示要登上火星，業界分析SpaceX可望獲得更多資源，身為間接供應鏈的事欣科今再攻漲停，統計2月4日以來已大漲48%。

有別於多數工業電腦廠，事欣科（4916）相對大部分工業電腦業者而言，是北美布局最深的廠商，目前在加州、內華達州、墨西哥皆有生產據點，而川普希望製造業回歸美國，強化美國製造，事欣科被列為美國製造概念股。

事欣科指出，川普上任公司內部評估為正面效益，主要是因川普施政主軸將聚焦美國製造、企業減稅及增加國防預算。而美國製造所引發的關稅問題，因公司在美墨都有生產據點，有利未來接單。

事欣科分析，其墨西哥廠因工廠位於免稅區內，目前尚無影響。若真的影響，可能改採購來自中國大陸或其他地區的零組件，間接造成成本增加。

同時川普先前於1/20發表就職演說時表示，「要在火星插上星條旗（美國國旗）」，對此太空探索科技SpaceX暨特斯拉創辦人馬斯克馬上給予掌聲，因早在20多年前，馬斯克成立SpaceX就立下目標「讓人類移民火星」。

業界分析，川普大力支持美國太空人登上火星目標，可望讓SpaceX等火箭公司有更多來自政府的資金或資源，加速整體從火箭到衛星的太空產業的發展，並降低衛星發射成本。事欣科低軌衛星專案相關業務主要在美國生產，產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等。

展望2025年，事欣科看好營收將穩定增長，獲利也將同步提升，主要是因國防及航太穩定成長，且相關業務毛利貢獻也較好，低軌衛星業務部分，由於去年前三季出貨已超越前年全年成績，對相關業務成長持樂觀看法。

事欣科 川普 美國

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