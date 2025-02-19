台股下跌62.03點 三大法人賣超115億元

確實，現在的價格其實都非常的便宜，可是它沒有殖利率。尤其最近市場都很擔心川普會不會關稅砸下來，全部人都要跟著遭殃。在這樣子的氛圍下，殖利率是很重要的保護傘，可是這個保護傘目前的台塑四寶沒有。

2025-02-19 12:12