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台股下跌62.03點 三大法人賣超115億元
台股19日在連續上漲兩天後，開低震盪，收在23,604.08點，下跌62.03點，跌幅0.26%，成交量3,800.03億元，三大法人賣超115.96億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.77億元，投信賣超60.4億元，自營商賣超（合計）29.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.45億元，自營商（避險）賣超2.33億元。
台積電（2330）收1,090元，跌幅0.91%，日月光（3711）投控決定在高雄廠區投入約新台幣66億元設立面板級扇出型封裝（FOPLP）量產線，股價上漲逾2%，收183.5元，創下波段新高，帶動FOPLP概念股齊揚，鑫科（3663）、友威科（3580）都亮燈漲停，均豪上漲約7%。半導體工具機族群股價經整理休息後，今強漲表態，百德（4563）、大量漲停，易發（6425）上漲逾8%，健椿（4561）漲幅逾5%。
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