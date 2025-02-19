美系外資首評昇達科喊買、目標價591元 股價逆勢上漲

台股19日收在23,604.08點， 下跌62.03點，美系外資首度將昇達科（3491）納入評等，給予「買進」評等，目標價591元，激勵股價逆勢上漲， 以429.5元收盤，上漲12元， 漲幅2.87%。

美系外資表示，昇達科是全球低軌道（LEO）衛星領導運營商如Starlink與Amazon的主要供應商，其主要產品包括中空金屬波導，可用於製造微波或毫米波（mmWave）相關元件，例如功率放大器（PA）、濾波器等，還可應用於太空中的衛星酬載及地面站。

美系外資指出，低軌衛星將在6G時代（2030年起）成為標準服務，推動2025~2027年網絡部署的年複合增長率（CAGR）達49%；全球主要衛星運營商預計將在未來5年內再發射8萬顆衛星。

美系外資強調，昇達科是全球LEO衛星被動元件的領導廠商，隨著LEO衛星發射加速，將推動昇達科的營收成長，預估2024~2028年來自LEO的收入將以40%的年複合增長率成長，到2028年將達90億元，占總營收77%。

美系外資指出，由於使用在LEO衛星產品的毛利率（GM）較傳統電信產品高，將推升毛利率的表現，預估整體毛利率在2028年將達55.5%；美系外資首評昇達科，給予買進評等，目標價591元。

昇達科19日以419元開出， 一度拉升至435元， 終場收在429.5元， 上漲12元， 漲幅2.87%。