台股震盪下跌62點收23,604點 台積電收跌10元

台股19日收盤下跌62.03點，終場以23,604.08點作收，成交量3,800.03億元；台積電（2330）收盤1,090元，下跌10元，跌幅0.91%。

今日成交金額大且走高為：昇陽半導體（8028）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、原相（3227）、華邦電（2344）、環宇-KY（4991）、欣興（3037）、南亞科（2408）及興能高（6558）；成交金額大且疲軟者則為：世芯-KY（3661）、智邦（2345）、精材（3374）、波若威（3163）、皇昌（2543）、緯穎（6669）、元太（8069）及采鈺（6789）。

第一金投顧表示，目前看好台積電未來表現，就算面臨川普的關稅挑戰，新增加的關稅仍然可以有效轉嫁，未來將持續帶領台股往上。AI 仍然是投資核心，看好台積電，ODM廠包括鴻海（2317）、廣達、緯創（3231）、緯穎（6669）等拉回可以留意。顯卡方面，輝達高階顯卡RTX 5090、5080 開賣即秒殺，台灣電競三雄華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）將受惠今年 PC、NB 升級的趨勢。此外，任天堂 Switch 2 概念股如原相、創惟（6104）、茂達（6138）等也可以留意。近期區間震盪來回洗盤，選股以低基期個股為主，不追高，績優強勢股等待拉回再行布局。

統一投顧表示，台股收盤續創農曆年後新高，技術面及籌碼面有利多方，後續觀察今日台指期結算後，外資空單轉倉部位及成交量變化，低檔承接、分批佈局，選股方向以美國概念股、內需消費及消費 IC、Nvidia概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝與航空及高殖利率的營建等族群為主。