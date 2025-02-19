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電視面板逆勢漲 面板雙虎本業向好+業外助攻 股價齊漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）迎來電視面板報價在淡季逆勢上漲春風，同時在業外也各有斬獲， 推升兩家公司股價表現，19日盤中同步上漲近4%。

市調機構CINNO Research最新報告表示，美國對大陸上調10%關稅政策已在2月實施，對墨西哥等地增加關稅的不確定性風險增加，電視品牌廠提前加大面板採購需求， 由於面板廠僅小幅上調產能利用率，2月電視面板價格全線上漲。

群創總經理楊柱祥認為，「川普政府發動關稅戰，對台灣面板廠有利」；法人也認為，美國關稅政策推升面板市況走揚，群創、友達等面板廠將受惠， 有助本業的營運表現。

群創積極轉型，跨足當紅的面板級扇出型封裝（FOPLP）、AI機器人應用等，在車用及智慧醫療應用等非面板本業市場也有斬獲，19日FOPLP族群表現亮眼， 群創挾著本業、業外向好及跨足FOPLP題材， 股價開高後一度衝達15.1元，挑戰半年線， 盤中漲幅逾3%。

友達同樣受惠於本業及業外題材，早盤以14.65元開高後一度拉升至15.1元，盤中漲幅逾3%。

群創 關稅 電視面板

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