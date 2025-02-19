晶片關稅100％減至25％還延後 台積電卻漲不動，因隱憂更大

川普關稅對台股的影響遞減？美國總統川普周二最新談話表示，晶片關稅可能是25％或更高，預計4月2日宣布。晶片關稅25％的消息並沒有嚇到台股，資金轉戰其他類股，照樣撐起大盤指數，今（19）日加權股價指數開低走高。

資深分析師許博傑表示，晶片關稅100％、200％都沒有關係，從晶片到產品，中間會經過好幾手，關稅課徵怎麼算怎麼認定，都有問題，更何況台積電的晶片生產成本，市場一致認同轉嫁能力沒有問題，25％的稅率一出來，更讓投資人覺得沒有影響。

國泰金控證期顧問處協理蔡明翰表示，川普預告4月2日會宣布晶片關稅25％，這對台股應該是利多，因為原本揚言的晶片關稅是100％且是立即開徵，現在縮減至25％而且還延後，應該以利多來看待。

不過，最大的問題還是在英特爾，台積電不論是被迫與英特爾合作，或是投資英特爾，都會被英特爾的鉅額虧損拖累，許博傑說，尤其是台積電與英特爾的關係是會什麼狀態，目前還無法確定，因此英特爾是台積電最大的風險與不確定因素。

英特爾18日股價狂漲16％，主要傳出英特爾可能分拆部門與台積電及博通交易的消息，但台積電的股價近期因晶片關稅及被迫營救英特爾消息纏身，表現疲弱。

台積電股價表現疲弱，台股大盤不僅昨天已回補蛇年開紅盤的大跳空，今天雖然開低，但K線連三紅，表現反而優於護國神山。