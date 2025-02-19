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訂單能見度看到今年中 志強-KY亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

志強-KY（6768）一月營收表現亮眼，1月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高，志強表示，今年第一季淡季不淡，且能見度已看到今年中，股價19日盤中攻上漲停板159.5元，創下歷史新高。

志強表示，以目前接單及出貨來看，第一季呈現淡季不淡，較去年同期有近二成的增長。主要是adidas在柬埔寨繼續擴線，志強柬埔寨廠過年期間沒有放年假，每一個廠幾乎都滿載。

志強表示，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。目前，志強印尼建廠進度順利，新廠預計今年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

法人預期Adidas今年營收貢獻年增近三成，且在新廠產能加入下，ASICS、Brooks未來兩年年增率將由130%起跳，今、明年動能無虞。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

展望未來，今年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。

志強-KY今以146元開高，盤中衝上漲停159.5元，創下歷史新高，也帶動其他製鞋類股一同上漲，來億-KY（6890）漲幅近7%，鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）漲幅逾3%。

營收 足球

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