台積供應鏈好嗨 昇陽半創高、家登叩關500、均豪登百元

美股18日收高，但台積電（2330）受川普關稅政策及英特爾變數干擾，ADR逆跌1.16%，影響台積電19日開盤回落10元、報1090元，盤中並頻頻回測5日線，使得台股盤初也隨之走弱，23600關一度警鈴大作，此外，集團成員精材（3374）也因為法說釋出全年營運比去年更保守看待消息影響，放量急殺近9%，短均盡失並回測年線，拖累創意（3443）、采鈺（6789）隨之走弱，僅靠世界（5347）逆襲小漲撐場。

反觀台積電供應鏈族群，受惠市場預期台積電未來幾季有機會宣布相關對美擴產計畫，部分個股近期表現相對出色。除昇陽半導體（8028）近日量價狂奔，19日盤中續漲近6%，力圖站上170元、再創新高外，家登（3680）、新應材（4749）、均豪（5443）、鈦昇（8027）等也連袂漲逾5%，另均華（6640）、M31（6643）、大綜（3147）、日月光投控（3711）等也攜手走多，成為台股抗空主力之一。

昇陽半導體19日股價頻頻突破170元關卡、續刷新盤中天價，不到11:00成交量已突破5萬大張，以目前最高價173元計算，近5日漲幅已達4成，籌碼面上，三大法人連5日買超達2萬3693張，其中外資買超2萬360張。昇陽半導體為台積電進攻CoWoS先進製程上的合作夥伴，其2024年全年營收35.51億元、年增6.73％，連4年創新高；稅前淨利約5.59億元、年增近6成，稅後淨利約4.92億元、年增達57.7％，雙雙刷新歷史紀錄，每股盈餘達2.85元、登上近10年高；2025年1月營收達3.6億，年增46.4％。

家登2025年營運動能仍強，多頭近日發動攻勢，18日受惠三大法人聯手回補買超203張，股價一口氣站上5日線、月線，19日早盤續帶量強漲逾5%，直接飛過季線、衝關500元整數關卡。家登1月因春節長假影響，營收約3.9億元、月減33.5%，但仍改寫歷年同期次高，家登強調，2025年營運動能仍強，有信心再創佳績，其中，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案為集團區域營收第二大成長引擎，此外，家登晶圓載具搶占新廠成為基本採購對象，也快速攻占美日競爭對手市占，訂單能見度直達年底，今年營收成長力拚50%以上；另，家登前開式晶圓盒(FOUP)有望通過韓系大客戶驗證，今年逐步貢獻營收；歐美地區則有EUV先進製程、先進封裝載具需求成為另一股成長動能，預期CoWoS系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，再度創造營收新高峰。

均豪2025年來自半導體的營收有望倍增且本業具轉機，雖18日遭外資賣超916張，但19日追價買盤續湧，股價躍過月線並重返百元俱樂部。均豪為均華的母公司，近年積極轉型邁向半導體，2025年取自半導體的營收有望倍增，加上本業邁向獲利、以及併入均華營收和獲利，法人指出，整體獲利可期。