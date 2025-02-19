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台股盤中跌勢收斂 23600點失而復得

中央社／ 台北19日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股18日創農曆新年開紅盤以來新高後，今天指數開低走低，早盤最多跌逾百點，跌破23600點，隨後跌勢收斂，23600點失而復得。

加權指數11時15分達23664.97點，小跌1.14點，成交值新台幣約2220億元。

台積電最多下跌15元至1085元後，跌勢漸收斂，盤中下跌10元達1090元；鴻海在平盤183.5元平盤上下游走：聯發科股價同樣在平盤1535元附近徘迴。

先前漲多網通股智邦開盤就重挫58元達700元，盤中跌幅收斂，下跌34元達724元；矽光子概念股聯亞在497元、477.5元之間震盪。

搭上重建題材的鋼鐵股盤中多走揚，中鋼早盤股價多在平盤之上，但盤中也一度小跌約0.2%；東和鋼鐵最高達72.6元，上揚1.68%。

台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化盤中都在平盤之上游走。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股過前波高點之後，出現震盪，主因還是美國總統川普（Donald Trump）政策未完全釐清，即便傳出白宮已接觸廠商，準備到美設廠，但廠商及具體情形仍未敲定。台股短線走勢料將呈現狹幅震盪，不論科技股或是具重建題材傳產股都在區間上下，有題材股票輪動局面。

台塑化 台股

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