快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

工具機展3月登場…半導體工具機熱度再起 兩檔強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。林伯東／攝影
台股示意圖。林伯東／攝影

2025年台北國際工具機展將於3月3日登場，不僅聚焦AI機器人，也包括半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療等應用，機器人股19日大多漲多休息，資金轉移至耕耘半導體設備的工具機族群，百德（4563）、大量（3167）盤中漲停亮燈，易發（6425）漲幅逾7%，瀧澤科（6609）上漲逾5%，健椿（4561）漲幅逾4%。

台北國際工具機展這次新增兩大亮點展區，分別為「AI、控制系統與智慧製造區」及「創新應用產品區」，展示AI、機器人技術，同時產業應用方面，半導體部分將展示奈米級精密加工設備，滿足先進製程需求；智慧醫療則以數位設計與精密加工技術，鎖定高階智慧醫療器材新商機，展現強大的供應鏈整合與跨界製造實力。

看好半導體設備產業前景，國內工具機大廠包括東台（4526）、百德、瀧澤科、時碩（4566）、和大（1536），以及上銀（2049）、直得（1597）、全球傳動（4540）、健椿等傳動系統元件廠，紛紛布局半導體設備產業。

大量、百德今日雙雙大漲攻上漲停板，易發、瀧澤科盤中漲幅逾5%，健椿、東台上漲走高。

大量產品應用在PCB、半導體，其中半導體設備有CMP Pad 即時量測監控、3D IC 高階封裝製程量測設備、CoWoS 2.5D/3D 晶圓及晶片製程量測設備、FanOut 2.5D 晶圓及晶片製程量測設備、晶片本體及外觀缺陷之檢查與測試設備等。

大量1月營收2.73億元，月減21.14%，年增80.95%；去年全年營收25.99億元，營收較前年翻倍，累計每股純益0.64元。

百德積極布局半導體、新能源等新領域，子公司Winbro雷射鑽孔設備已切入美國半導體大廠，目前在手訂單約20億元，接單能見度已看到明年上半年，預期明年營收成長動能來自半導體及氫燃料電池。

百德子公司Winbro美國市場以醫療及半導體產業設備為主，英國市場聚焦新能源、自動化及航太等產業，台灣市場則以半導體、新能源及電動車產業為主。

瀧澤科併入日本Nidec集團之後，持續擴大半導體產業布局，繼專為半導體設計的高階車銑複合機之後，最新開發的石英研磨複合機，也切入台廠半導體供應鏈。

半導體 工具機

延伸閱讀

北京民營企業座談會 中國分析師關注兩會政策措施

群創搶進 AI 醫療機器人

2024中國能源企業500強榜單出爐：新能源、電力、燃氣表現亮眼

114學年頂大獨招管道 學士後醫學、護理系一次看

相關新聞

「台塑四寶」追根究柢就是一個反彈！股添樂：看好未來還會漲但是沒殖利率保護

確實，現在的價格其實都非常的便宜，可是它沒有殖利率。尤其最近市場都很擔心川普會不會關稅砸下來，全部人都要跟著遭殃。在這樣子的氛圍下，殖利率是很重要的保護傘，可是這個保護傘目前的台塑四寶沒有。

川普預告關稅戰將開打...台股能倖免？專家：國際政情攪動、股市短期跌勢兇猛

近期市場最關注的事情幾乎都與美國總統川普有關，如今在對等關稅政策備忘錄公布後，投資人都在好奇，接下來到底該如何應對？市場又會有什麼變化？我們該觀察那些標的投資呢？今天一次搞清楚川普上台後的台美股架構，用正確的ETF參與行情。

台股開盤下跌76點 台積電開盤1,090元下跌10元

台股19日開盤指數為23,589.44點，下跌76.67點。台積電（2330）開盤價1,090元，下跌10元。

美股收紅 法人：台股守住短期均線仍偏樂觀

台股18日創農曆年開紅盤以來新高，美股接著收紅，法人認為，產業基本面不錯，只要短期均線不破，走勢仍然偏向樂觀

外資、主力加持 台積拉尾盤 台股漲160點攀七個月高點

台股昨（18）日在外資買盤及市場主力拉抬下，台積神龍擺尾，推升指數最後一盤急拉收最高，終場指數上漲160點、收23,66...

晶片關稅100％減至25％還延後 台積電卻漲不動，因隱憂更大

川普關稅對台股的影響遞減？美國總統川普周二最新談話表示，晶片關稅可能是25％或更高，預計4月2日宣布。晶片關稅25％的消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。