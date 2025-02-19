「台塑四寶」追根究柢就是一個反彈！股添樂：看好未來還會漲但是沒殖利率保護

來聊又愛又恨的老朋友「台塑四寶」。

為什麼說愛呢？因為，現在放眼全台股呢，找不到一個族群，像台塑四寶這麼便宜，淨值比幾乎都在一倍以下，甚至0.75倍。

那為什麼又說恨呢？

因為我每一次講台塑四寶都會被罵。那為什麼會被罵呢？因為這個台塑四寶2024年的全年度表現呢，這個精美的跌幅，幾乎可以讓所有台塑四寶的投資人哦，終身難忘。

誰都沒想到，曾經的定存績優生，居然可以在一年以內跌了超過五成。

不過慘了一整年的台塑四寶，到了2025年，似乎有一點出現轉圜...

臺灣上市櫃所有類股當中哦，可以觀察到，這個半導體哦，受川普影響，上週沒什麼表現。反而是這一些傳產；譬如：塑化、航運、鋼鐵這些股票紛紛走強。

尤其是這個慘了一整年的這個塑化類股，在這個禮拜五的交易日當中，漲了超過一成，那尤其指標股台塑啊、台塑化還有台化啊，通通都漲了一根漲停板以上。

什麼原因導致這個類股在這麼短時間內出現槍彈呢？就要回到我們去年底跟大家提醒過的，我們當時候就提到「烏俄戰爭終結」，有可能會讓世保的股價起死回生。

2月13號的新聞中，川普呢跟普亭通話，要啟動烏克蘭的停戰談判，由美國主動介入來做一個調停，市場當然對這件事情的期望非常的大。

雖然說到底會不會停，後面還有不小的變數，但可以觀察到，最近無論是塑化、鋼鐵還是航運，其實都已經提前在反映這件事情。那這個禮拜台塑四寶的上漲，主要也是這件事情在做一個推動。

當然套了大半年的四寶股民，一定非常期待這一波四寶的反彈，究竟是破底翻還是死貓跳？

回顧四寶下跌主因，情況扭轉了？

一個個來回頭檢視。如果要四寶走出一個明顯比較大的漲幅，這些下跌的因素到底還存不存在，就是很重要的關鍵。

1.產品供需失衡

四寶下跌主因，其實主要就是中國那邊的產能非常龐大，所以導致整個石化產品的供需呢出現非常嚴重的失衡。

那這個問題到現在有解決嗎？沒有！中國還是一樣「內捲」，捲完了傳產跑來捲電動車。電動車現在捲完了，準備要來捲這個AI。前陣子出那個DeepSeek，感覺起來又是一個要捲AI的起手式的。

所以整個石化產業呢，到2025年，其實還是一個明顯供過於求的現象。雖說美國有關稅又有烏俄戰爭、洛杉磯野火重建的題材，但我覺得都很難去根本改變石化產品供需失衡的情形。

2.中國景氣疲軟

提到這個中國的內需，尤其是房地產業拉不起來的情況下，鋼鐵跟塑化，能夠有比較明顯的漲幅其實就很難期待...

到了2025年有改變嗎？沒有！雖然中國元月的房地產的表現，跌幅已經慢慢在收斂，但是買盤還是衝不起來，尤其是三四線城市，這個地產業的景氣同樣還是非常慘淡。

現在中國的房地產業，景氣呢坦白講真的就像是死豬。知道嗎？不管用熱水怎麼去燙，都沒有反應。

這件事情，其實中國官方也很頭痛！不管什麼樣刺激政策端出來，都沒有太大的反應。因為那邊的人，已經開始不相信房價還會一直上漲。如果沒有這樣子的期待呢，就沒有資金願意進房地產。

房地產又佔據了中國經濟成長非常重要的一塊，所以少了這塊，中國的經濟動能當然會出現失速。因此第二件事情還是沒解決。

ECFA跟這個碳費開徵，基本上也沒什麼好說的，已成定局。到了2025年呢，這一些過去導致台塑四寶大幅下跌的因素呢，還是都依然存在。在這樣情況下，這個產業前景依然是烏雲密布。

四寶估值與殖利率預估

不過經過2024一整年下跌，現在回頭來看，都知道塑化產業前景很不妙，不過它的股價現在也確實是便宜。

那我們來看一下這個四寶，一開始說話的地板價，到了2024年不僅跌破了B1價，甚至到了1月份還到了地下二樓價。

台塑淨值比只剩下0.75倍，過去四季累積的EPS甚至是負0.7。今年的預估值利率呢？是掛蛋。

所以這個時期的台塑便不便宜，0.75倍絕對便宜。但如果是存股族，一定要特別注意哦。現在台塑四寶尤其是2025年哦，可能這個值利率會非常的難看。

系統估算出來就是0，要這時期要去介入台塑的，可能能期待的只有價差！

南亞，同樣跌到「地下二樓」價了，這個淨值比0.75倍也是非常便宜。

可是它業務有一部分跟電子行業有關，所以他的前四季EPS好一點，最近四季是交出了0.41，那現在的預估值利率呢大概就1％；這個比台塑好一點。

台化部分，幾乎是四寶裡面最便宜的，淨值比只有0.5倍。

他會這麼便宜呢，肯定也就意味著在這一波塑化的空頭氛圍裡面呢，受害是最慘。例如：面臨中國的競爭是最劇烈的，今年的預估值利率呢同樣不到1%。

最後是台塑化。因為這檔股票他的業務其實是有壟斷性，不過很可惜，因為他是跟四寶是交叉持股，所以股價也被帶下來。那最低呢淨值比跌到1倍左右，前四季賺0.65，那預估值利率呢是世保裡面最高的有1.3左右。

這四檔股票這樣掃下來，可以發現現在的估值，也就是淨值比水平，都來到歷史最低的情況。再搭上這個烏俄重建題材，就是最近一段時間股價非常活潑的原因。而且坦白講，我認為這件事情還沒有結束。

統整烏俄停火概念股

像我專欄在2月14號，情人節，我們都沒去約會，還是忙著寫內容，來跟我們讀者分享最新的看法。

我們說這個烏俄停火，如果真的發生了，將帶動基建需求，包含這個傳統建案的鋼筋、水泥、塑膠、玻璃，也全部都會受惠，並且延伸到電網的需求。

還特別幫讀者整理出整個「重建商機」，那當然四寶就在裡面了。

不過當天在文章裡面，特別講了一件事，說這個鋼筋、水泥、塑膠、玻璃，中國的產能還是不能忽視，所以...後續還是會出現功過於求的情況。

尤其現在說要烏俄停火，變數其實非常大！這幾天，澤倫斯基又跳出來講話了，他就很有意見說：過去被佔領的這個領土要不要還？你不還，這樣情況下停火，他自己在國內可能也站不住腳。

所以這事可能還是有變數。但大方向是一定要停火，不然這樣打下去沒完沒了。這樣情況下，像台塑四寶，未來一段時間應該都還是可以做持續關注。

結論1-塑化偏向題材激勵

四寶現在便不便宜，我覺得很便宜！會不會繼續上漲？我覺得機率很大。

可是前面講過，過去導致這族群大幅下跌的利空因素，到2025年都沒有改變。

所以第一結論是，最近一波四寶的上漲比較偏向是題材激勵，並沒有出現本質上改變。塑化產品的供需狀況沒變，那轉型開花結果了嗎？也沒有！中國景氣呢？現在還是躺在地上。

先定義這一波塑化國的上漲，應該比較偏向是跌深後搭配題材的一個強力反彈...可是它追根究柢，就是一個反彈。

確實，現在的價格其實都非常的便宜，可是它沒有殖利率。尤其最近市場都很擔心川普會不會關稅砸下來，全部人都要跟著遭殃。在這樣子的氛圍下，殖利率是很重要的保護傘，可是這個保護傘目前的台塑四寶沒有。

結論2-聚焦高股息與特化題材

很重要的一點，雖說這時期塑化類股趨勢是往上走，可是如果沒有這個高殖利率題材，像四寶就不具備。應該要去挑那個有殖利率保護的塑化類股，或者呢，有一些腦袋轉比較快的廠商，它慢慢開始切入到特用化學領域，搭上這個半導體的熱潮。有這個高股息題材跟「特化」題材的塑化類股，後面依然可以持續做關注。

同樣早在烏俄傳出要停火2月13號早上，就在專欄分享這張圖表。

像這個台塑啊、台聚，2024年前三季都是虧的，可是下面我們特別提了兩檔，像這個東聯切入到特化的類型，去年前三季...它起碼還是紅的。就屬於不同於老大哥，有慢慢開始做一個特化轉型，甚至它還有這個相關碳捕捉的題材。

下一個炎洲，它切入到房地產，去年前三季獲利是1.28，這個今年殖利率應該有機會上到6%。它股價呢，過去一段時間因為老大哥台塑表現就不好，所以股價也被帶下來，但現在淨值比呢，其實也不到一倍。

像這種類型呢，同樣是塑化類股，可是除了本業之外，慢慢再開始做其他領域的布局。所以我覺得如果投資人真的要看塑化類股，應該要看的是這類「除本業外慢慢向其他領域展開」的公司。

結論3-找機會調節

如果本身持有台塑四寶股民，我認為接下來一段時間就是非常好機會來調節的時間點。

搭配圖表，會更清楚。四寶過去一年都跌的超過5成，那雖然說現在很便宜，你期望他從這個「地下二樓」回到「地板」，甚至「一樓」以上嗎？

除非它切入哪個先進製程，開始也來做一下晶圓代工哦，有可能嗎？根本不可能。

那其實我也知道我們很多股民哦，這個持有四寶是50張、100張，甚至數百張，然後當然在這個時間點，就算漲個一倍，這個虧損數字也是非常的嚇人。

這個情況下要去停損，心裡一定也是會排斥。但是投資就是這樣子，過去看錯呢，終究是要付出代價，但那代價呢可大可小。

如果未來一段時間，這些相關類股有反彈，我是認為真的可以考慮來做一個轉換。那換去哪裡呢？一個最簡單的大方向就是，你過去買這些股票不就是為了他穩定的配息嗎？穩定的股價成長嗎？其實所有的高股息ETF都有這樣子的特質。

你是過去四寶的投資人，那去年跟著股價一路抱下來，那接下來如果有持續的反彈，真的是可以考慮調解，甚至進一步的換股，換去這個比較穩定的高股息ETF。

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