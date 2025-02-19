台股開盤下跌76點 台積電開盤1,090元下跌10元

台股19日開盤指數為23,589.44點，下跌76.67點。台積電（2330）開盤價1,090元，下跌10元。

群益投顧表示，除台積電議題外，川普政府與歐盟關係快速走下坡可視為談判手段之一，而俄烏戰爭進入收尾但歐烏歧見仍大，正式停火尚需時日，加上川普表態將派兵占領加薩走廊，國際政經局勢持續動盪，台股持續高檔震盪格局。投資人可鎖定營運良好的績優股謹慎操作，待股價拉回時分批逢低進場布局。

操作題材可留意：

1.蘋果訂於2月19日發表iPhone─蘋果執行長庫克預告美西時間2月19日蘋果家族將迎來新成員，市場預期是最新款平價版手機iPhone SE4，規格包含USB-C連接埠、OLED顯示器、A18晶片、自研5G數據機晶片、4,800萬單主鏡頭、8GB RAM及支援Apple Intelligence等。市場預測蘋果同時發表新一代iPad Air、MacBook Air,蘋果供應鏈股價近期表現可期。

2.資訊服務需求升溫─大型語言模型DeepSeek加快AI終端應用腳步，更提升各國政府與大企業對資訊安全重視，對資訊服務相關需求大幅增加，台灣相關業者將可望受惠。零壹（3029）、邁達特（6112）、大綜電腦（3147）、叡揚（6752）、精誠（6214）近期皆釋出第1季展望樂觀值得留意。

周二（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,556.34點，上漲10.26點、漲幅0.02%；S&P500指數上漲0.24%；那斯達克指數上漲0.07%；費半指數上漲1.68%。台積電ADR下跌0.57%，收在202.74美元，較台北交易溢價20.7%。

英特爾（Intel）大漲16.1%，博通（Broadcom）跌1.9%；Meta Platforms股價下跌2.8%，結束連續20個交易日未中斷的漲勢。美國總統川普在盤後表示，可能會對汽車、半導體和藥品徵收約25%的關稅，相關決定最早將在4月2日正式宣布。

三大法人周二集中市場合計買超79.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超81.6億元，投信賣超20.4億元，自營商（自行買賣）買超2.6億元，自營商（避險）買超16億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少9口至6,789口，其中，外資淨空單減少572口至28,912口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,890口至9,534口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在23,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.17。VIX指數下降0.43至19.25。外資台指期買權淨金額-0.06億元 ; 賣權淨金額0.47億元。整體選擇權籌碼面偏多。