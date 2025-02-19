外資、主力加持 台積拉尾盤 台股漲160點攀七個月高點

台股昨（18）日在外資買盤及市場主力拉抬下，台積電（2330）神龍擺尾，推升指數最後一盤急拉收最高，終場指數上漲160點、收23,666點，連二紅，收盤點位攀七個月來高峰，成交金額減至3,394億元。

籌碼面來看，三大法人買超78.5億元，其中外資買超81.6億元，期貨未平倉淨空單小減572口至28,912口，股期雙市同步偏多操作；投信賣超21.8億元，自營商買超18.6億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超13.2億元。

圖／經濟日報提供

美股17日因華盛頓誕辰紀念日而休市一天，台股昨日在權值股走揚下，引動市場追多人氣，除權值股普遍強勢外，CoWoS、無人機、電子紙、工業電腦等族群也表現亮眼。千金股漲多跌少，其中以穎崴大漲7.4%最強勢，收1,440元，而世芯-KY跌1.9%最弱勢，檔數維持16檔不變。

昨日最後一盤，特定買盤點火台積電、鴻海等權值股，瞬間拉升指數強揚106點，其中台積電在外資力挺下，最後一盤爆出55.1億元、5,016張買單，一口氣拉升10元，收盤價升至1,100元，上漲15元，貢獻大盤超過漲點120點。

依盤後資料交叉比對，昨日點火台股最後一盤的大咖，以外資法人、市場主力等為主，其中，法巴證券買超39.8億元、花旗9.6億元、摩根士丹利9.2億元；市場主力則以虎尾幫為主，另有少數的主力也貢獻部分銀彈。

台新投顧副總黃文清表示，台股後市仍須注意川普政策動向，包含關稅、半導體等，預期台積電、政府皆會積極應對，且盤面在基本面支撐下，下檔有撐，不過上緣仍有壓力，整體呈現區間震盪格局。投資布局，建議以低基期族群為主，包括原物料、跌深的AI股等。

黃文清還指出，下周有輝達（NVIDIA）財報公布，市場關注最新AI伺服器轉單問題，以及對DeepSeek中低價語言模型的看法等。