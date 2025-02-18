就市論勢／低基期科技股 聚光

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

加權指數昨（18）日上漲160點，收在23,666點，成交金額約3,394億元。近期台股呈現橫盤整理格局，主要受到美國政府可能對台灣實施對等關稅的擔憂，以及對台灣晶片業課徵高額關稅的不安情緒影響。在不確定性壓力下，指數表現受壓抑，選股策略顯得尤為重要。

台股近期受到多重因素影響，呈現震盪格局。在不確定性中，資金流向低基期科技股和具有成長潛力的傳產股。投資者應密切關注市場動態，選擇基本面良好、具有成長前景個股，並注意風險控制。

先前受到DeepSeek負面衝擊的AI供應鏈，近期跌深反彈。然而，多家研究機構已下調AI伺服器出貨量預期，相關個股評價可能面臨調整壓力，股價反彈力道或將受限。

投資建議

在此背景下，市場投資焦點開始轉向AI應用領域，包括機器人概念、工業電腦、資訊代理服務等。此外，消費性電子市場也出現急單現象，例如RTX顯卡、電子紙、任天堂新機供應鏈等，吸引資金流入。整體而言，資金明顯流向低基期科技股，這些股票在復甦跡象出現後，股價有望谷底回升。

港股近期受到DeepSeek影響，恒生指數出現較大漲幅。市場關注大陸內需市場是否有機會回暖，目前隱形眼鏡等生技股已率先反應，其他內需股表現仍需觀察。

AI 台股

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