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大摩：需求強勁！AI半導體七台廠受惠 評級「優於大盤」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
AI晶片示意圖。圖／ingimage
AI晶片示意圖。圖／ingimage

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）供應鏈」產業報告中指出，星門（Stargate）正成為全球AI資本支出的新動力，加上DeepSeek推動中國大陸的H20繪圖處理器（GPU）需求回升，有利七檔台系供應鏈，包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、台積電（2330）、京元電子（2449）、萬潤（6187）、創意（3443）及上詮（3363），都獲得「優於大盤」評級。

依據大摩美國雲端資本支出追蹤數據，今年十大雲端業者的資本支出預期超過3,500億美元，年增32%。至於其他廠商，星門將在未來四年投入5,000億美元，目前已啟動1,000億美元。

星門由軟體銀行、OpenAI及甲骨文合資。大摩發現，部分GB200 NVL72訂單透過軟體銀行下單到戴爾，部分訂單則可能透過甲骨文，由亞洲ODM廠鴻海（2317）旗下的工業富聯接單。另外，緯創（3231）也接到一些訂單。

由於NVL72仍有組裝瓶頸，目前有更多的B200晶片用在HGX（8-GPU）伺服器。大摩認為，B200晶片庫存可望消化，因此沒有必要下修台積電的先進封裝CoWoS產能預估值。在今年下半年，新一代GB300模組（代號Cordelia）將導入插槽連接器設計，以提升組裝良率，進一步改善整體良率。

另一方面，DeepSeek則激勵大陸的AI資本支出需求。從台灣半導體供應鏈來看，京元電子今年第1季測試約 75萬顆Hopper晶片，其中大多數為H20，這也正好呼應緯創接到Hopper急單。

大摩指出，強勁的雲端資本支出及ODM訂單預示2025年的雲端AI半導體需求強勁。亞洲特殊應用IC（ASIC）供應商世芯-KY、聯發科及創意則贏得更多專案。大摩在AI GPU的首選是輝達（NVIDIA），在AI ASIC的首選則是世芯-KY。此外，「武器供應商」無論如何應該都是贏家，大摩持續看好台積電、京元電子、萬潤、創意及上詮等主要AI半導體生產商。

AI 大摩

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