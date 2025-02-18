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董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化1私中退場嘆：稅繳不出成負債

川普關稅擾市 券商：今年發債需求大爆發 台塑四寶、中華電都有計劃

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

「川普亂流」衝擊債市，券商主管指出，市場原先預期，2025年聯準會將大舉降息，促使企業不願在2024年債券殖利率位於高點時發債、墊高籌資成本，但「計畫趕不上變化」，川普掀起全球關稅戰，導致通膨蠢蠢欲動，今年債券殖利率不跌反漲，讓企業全都「等不及」了，預料今年將是企業發債百花齊放的一年，包括台塑四寶、中華電信（2412）等都有發債籌資計畫。

櫃買中心統計顯示，2024年全年，企業累計發行公司債5,536.5億元，較2023年大減17.68%，主要原因就是企業預期2025年聯準會將啟動降息循環，促使美債殖利率下挫，台債殖利率也可望連動；有些企業就算有發債需求，也不急著在2024年發行，期待2025年台美債券殖利率同步下滑時再發債，可節省利息支出。

但這樣的如意算盤卻被川普打亂。券商主管說，川普上任後聲稱將祭出「對等關稅」措施，讓市場憂慮，通膨火焰可能捲土重來，影響所及，聯準會今年的降息之路受阻，導致美債殖利率居高不下，台債殖利率自然也難有大幅下挫的空間。

券商主管說，在此前提下，去年沒發債的企業，今年恐面臨「不得不發」的壓力，推估今年國內企業將掀起一波發債潮，目前為止，台塑四寶及中華電信等今年都有發債籌資的規畫。

券商主管還說，ESG成為新顯學，因此，比起一般的公司債，具有ESG概念的綠色債券、永續債券、社會責任債券等「更好賣」，也更容易獲得債券投資人的青睞。

債券 殖利率

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