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漢達私募總股數1700萬股 價格敲定每股68元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢達（6620）董事會18日決議第一次私募發行普通股價格訂定，並已洽定應募人為台灣神隆（1789）。漢達表示，本次私募的參考價格為每股75.98元，考量對股東權益的影響，決定私募價格為68元，本次私募總股數17,000,000股，資金用途為充實營運資金及因應公司未來發展的資金需求。另，今日董事會同時決議授權董事長洽談及簽訂Phyrago藥品銷售授權合約。

漢達在2月10日舉辦股東臨時會決議，私募股數以不超過22,000,000股的額度內，授權董事會於股東會決議日起一年內一次辦理。本次私募總股數17,000,000股。

漢達表示，本次私募普通股的實際發行價格，以不低於參考價格的八成為訂定依據，參考價格採取定價日前30個營業日興櫃股價為參考，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後的股價為75.98元。考量對股東權益的影響，決定私募價格為每股68元，是參考價格的89.5%，不低於股東臨時會決議參考價格的八成。

漢達表示，考量公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方的資源建立長期合作關係，並考量私募有價證券的轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間的長期合作關係，對公司經營的穩定性及股東權益有正面助益，因此不採用公開募集方式，並依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

漢達並授權董事長洽談及簽訂Phyrago藥品銷售授權合約。公司表示，集團為使所持有血癌用藥Phyrago的價值充分體現，目前正積極與數家潛在合作公司洽談美國市場獨家銷售合作方案，於此次董事會通過授權董事長於一定金額以上洽談合約事宜，並簽署合約與相關文件。至於簽約合作對象及交易價金等訊息，將待合約正式簽訂後，另行公告。

漢達 股東臨時會 董事長

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