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服飾鞋類供應鏈將迎春天？大摩按讚：四檔台廠最具潛力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

亞洲服裝與鞋類製造供應鏈動態前景可期，摩根士丹利（大摩）證券出具最新產業報告，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩固，知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，並按讚儒鴻（1476）、來億-KY（6890）、鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）等四大台廠，皆給予「優於大盤」評等。

OEM出貨與銷售動態上，大摩產業分析師程世維指出，隨著運動與時尚品牌的訂單穩定成長，目前觀察到Adidas、New Balance、Asics、On Running 等品牌積極尋找新的供應商，顯示市場需求強勁。其中，Lululemon亦在拓展鞋類OEM，反映品牌戰略多元化，預期2025年紡織鞋類產業將持續受惠於品牌訂單擴張。

展望2025年品牌訂單增長前景，Adidas在服裝相關營收有望成長中雙位數至 20%，鞋類則具低雙位數增長；New Balance具高個位數至10%的增長；Uniqlo於2025年服裝訂單增長中至高雙位數；Lululemon服裝訂單有望增長 40-50%，並擴展鞋類OEM廠商。

此外，成熟品牌也顯示穩定跡象。程世維表示，近期供應鏈調查顯示，成熟品牌的訂單趨勢逐漸穩定，部分品牌有望在2025年回升。例如，Nike隨著新管理團隊上任，預期2025年下半年品牌動能可能增強。

Puma於2024年需求疲軟後，預計2025年訂單將回升，增長高個位數至雙位數百分比不等；Under Armour產品開發更為積極，批發合作夥伴初步反饋正面；GAP、Levi’s訂單趨勢顯示穩步上升，需求有望逐步復甦。

台廠中，在服裝OEM廠商方面，大摩按讚儒鴻，主因與利基市場及成長型品牌的合作，特別是新興功能品牌如Alo Yoga、Vuori等，具備長期成長潛力；在鞋類OEM廠商中，來億-KY受惠於Adidas和Hoka的成長動能、鈺齊估值具吸引力，戶外鞋市場回暖，並與On Running合作、豐泰受益於Nike有望在2025年下半年復甦，具潛在成長空間，因此皆給予「優於大盤」評等。

OEM 大摩

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