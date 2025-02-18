快訊

董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化1私中退場嘆：稅繳不出成負債

聽新聞
0:00 / 0:00

里昂：AI 伺服器、800G 交換器展望佳 點讚金像電

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

里昂於最新發布的報告中表示，金像電（2368）持續從PCB供應商中獲得AWS ASIC伺服器的訂單，並正在擴產以滿足需求。其中800G交換器因較低良率所帶來的影響過去，受益於強勁的AI伺服器、網路業務帶動產品組合改善，營收可望持續成長，因此給予「優於大盤」的評等，目標價由290元上調至310元。

里昂指出，根據供應鏈調查顯示，金像電現已成為亞馬遜（AWS）ASIC伺服器PCB的主要供應商，目前在2025年第1季於蘇州廠區的產能較上季增加10%，再加上AI伺服器的PCB占比提升帶來的產品組合改善，預估業績將優於市場預期，第1季營收將季增10%。

另外金像電積極擴廠，里昂表示，為滿足強勁的GPU、ASIC伺服器需求，金像電計劃於2025年第2季在蘇州廠進一步擴產，在ASIC伺服器穩健需求的推動下，公司營收將有更多上行空間。此外，泰國第一廠的第一期將於2025年下半年投產，預計可額外提供9%至10%的產能，以支持強勁的AI與網路需求。

在800G交換器部分，里昂認為，金像電2024年第4季的毛利率將受到800G交換器PCB較低製造良率的影響，不過此情況已在2025年第1季看到改善，因此未來毛利率成長前景樂觀。且由於800G交換器PCB具有更高的層數，並採用M8級CCL，其產品價值與毛利率將優於AI伺服器PCB業務，預計2025年第1季毛利率將達30.6%，較2024年第4季的26.6%顯著提升。

PCB 伺服器

延伸閱讀

川普政策變數影響全球股市 分析師看好這些AI族群

PCB三強 高盛喊買

期貨商論壇／金像電期 動能強

迅得半導體PCB業績進補 股價亮燈漲停

相關新聞

川普政策變數影響全球股市 分析師看好這些AI族群

台股大盤指數朝今年高點挺進，機器人族群挾著題材成為近期盤面上的強勢指標，但分析師認為，美國總統川普上任後的政策是影響全球...

外資買超81億加碼新光金 賣超前10名台塑集團占3席

台股今天終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，加計盤後交易成交值新台幣3314.66億元。外資及陸資...

蛇年房市掘金 群益證邀專家剖析房市趨勢與投資策略

營建股挾2024年獲利大豐收，蛇年開紅盤以來逆勢強漲，走出新氣象。隨著美國總統川普關稅戰不斷升級，為協助投資人掌握營建股...

臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成分股 新增刪各六檔

臺灣指數公司公布臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成分股定期審核結果。成分股納入和刪除變動將自2025年2月18日...

服飾鞋類供應鏈將迎春天？大摩按讚：四檔台廠最具潛力

亞洲服裝與鞋類製造供應鏈動態前景可期，摩根士丹利（大摩）證券出具最新產業報告，據近期供應鏈趨勢顯示，服裝、鞋類品牌實力穩...

里昂：AI 伺服器、800G 交換器展望佳 點讚金像電

里昂於最新發布的報告中表示，金像電（2368）持續從PCB供應商中獲得AWS ASIC伺服器的訂單，並正在擴產以滿足需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。