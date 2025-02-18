里昂：AI 伺服器、800G 交換器展望佳 點讚金像電

里昂於最新發布的報告中表示，金像電（2368）持續從PCB供應商中獲得AWS ASIC伺服器的訂單，並正在擴產以滿足需求。其中800G交換器因較低良率所帶來的影響過去，受益於強勁的AI伺服器、網路業務帶動產品組合改善，營收可望持續成長，因此給予「優於大盤」的評等，目標價由290元上調至310元。

里昂指出，根據供應鏈調查顯示，金像電現已成為亞馬遜（AWS）ASIC伺服器PCB的主要供應商，目前在2025年第1季於蘇州廠區的產能較上季增加10%，再加上AI伺服器的PCB占比提升帶來的產品組合改善，預估業績將優於市場預期，第1季營收將季增10%。

另外金像電積極擴廠，里昂表示，為滿足強勁的GPU、ASIC伺服器需求，金像電計劃於2025年第2季在蘇州廠進一步擴產，在ASIC伺服器穩健需求的推動下，公司營收將有更多上行空間。此外，泰國第一廠的第一期將於2025年下半年投產，預計可額外提供9%至10%的產能，以支持強勁的AI與網路需求。

在800G交換器部分，里昂認為，金像電2024年第4季的毛利率將受到800G交換器PCB較低製造良率的影響，不過此情況已在2025年第1季看到改善，因此未來毛利率成長前景樂觀。且由於800G交換器PCB具有更高的層數，並採用M8級CCL，其產品價值與毛利率將優於AI伺服器PCB業務，預計2025年第1季毛利率將達30.6%，較2024年第4季的26.6%顯著提升。