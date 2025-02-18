證交所3月4日起 於北中南陸續舉辦公司治理評鑑宣導會

臺灣證券交易所表示，公司治理評鑑已邁向第12個年度，評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，都受到上市櫃公司之高度重視。為使公司了解2025年度（第12屆）公司治理評鑑內容，鼓勵落實公司治理，證交所協同櫃買中心，自2025年3月4日起，於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦六場次「2025年公司治理評鑑宣導會」。

證交所表示，這屆評鑑是依循上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）、打造臺灣成為亞洲資產管理中心及轉型ESG評鑑規劃內容，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正法規、函釋及政策，與各界反饋意見等，總計新增9項指標、修正11項指標、刪除14項指標，並調整4項指標的題型。

為引導公司重視股東權益，強化其創造長期價值之能力，這屆評鑑新增「制定提升企業價值具體措施」指標，期推動公司董事會重視該計畫制定，並自發性上傳公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」對外揭露。此外，為鼓勵公司重視氣候變遷議題，並強化溫室氣體等揭露情形，增修「揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量」、「制定環境管理制度」、「制定能源管理計畫」及「導入內部碳定價」指標，並將「揭露2030年減碳目標、策略及行動計畫」列為進階加分要件。另為推動公司重視員工職涯發展，並與員工溝通互動，新增「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」及「定期進行員工滿意度調查」指標；為鼓勵公司重視消費者權益的保護，新增「制定個人資料保護政策」及「制定保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」指標等。

這次宣導會除加強說明評鑑指標修正重點，搭配以釋例方式說明評鑑指南外，主題尚包含公司治理相關規章近期修正內容說明、ESG資訊揭露與近期推動措施，另為促進上市櫃公司與投資人議合及提升法說會資訊鏈結，以利公司增加曝光度及深化與機構投資人交流，邀請臺灣指數公司代表，進行IR議合服務平台介紹。

公司治理評鑑自2014年實施以來，評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，皆持續受到上市公司高度重視。證交所指出，這次宣導會睽違六年首度恢復實體舉辦，目前各場次宣導會報名情形皆相當踴躍，截至目前為止已近2,000人報名，報名開放至2月26日，額滿將提前截止。證交所再次提醒所有上市公司把握最後時間至證基會網站報名，報名網址如下：https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=722。