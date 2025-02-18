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蛇年房市掘金 群益證邀專家剖析房市趨勢與投資策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦房地產蛇年投資論壇，群益證總經理李文柱(左三)、群益投顧總經理范振鴻(右三)、宏盛建設總經理陸永富(右二)、欣巴巴建設財務長李鎮宇(左二)出席齊喊讚。(群益金鼎證券/提供)
群益證舉辦房地產蛇年投資論壇，群益證總經理李文柱(左三)、群益投顧總經理范振鴻(右三)、宏盛建設總經理陸永富(右二)、欣巴巴建設財務長李鎮宇(左二)出席齊喊讚。(群益金鼎證券/提供)

營建股挾2024年獲利大豐收，蛇年開紅盤以來逆勢強漲，走出新氣象。隨著美國總統川普關稅戰不斷升級，為協助投資人掌握營建股等內需產業的資金輪動契機，避開關稅風險干擾，群益金鼎證券特別於2月18日舉辦「房地產蛇年投資論壇」閉門研討會，邀請業界重量級專家，深入解讀台灣房市現況及營建股的投資策略，協助與會貴賓在風險與機會中，找到最佳的投資佈局。

營建股歷經跌深後，是否好買點浮現？群益投顧專案經理林振偉在報告中表示，受惠半導體投資及AI趨勢帶旺台灣景氣，房市的剛性需求仍然穩健，而營建股自去(2024)年第3季從高檔明顯回落，創造出低位階的機會，且股利政策在第1季可望陸續出爐，看好去年高獲利、高股利發放率，且今年可望衝高完工交屋量的三高個股，有機會獲得買盤青睞。

林振偉指出，在高股息題材的推動下，許多優質營建股在每年6到8月的除息旺季前，有易漲難跌的特性，而第1季就會有投資人開始陸續布局，因此可觀察到近期有不少營建股的股價，已有底部越墊越高的現象。此外，目前高股息ETF的規模已接近新台幣2兆元，使得配息率在5%、6%以上的優質營建股，有望在高股息ETF資金流入的助力下，展開亮眼的波段行情。

對於近年南部房市熱絡，推案量及房價漲幅都相當強勁，優於北部市場，欣巴巴建設財務長李鎮宇對南部房市的前景充滿信心。李鎮宇指出，南部房市將受惠政府大力招攬科技業進駐，高鐵也將南延到屏東，可吸引更多企業和年輕人口進駐，使得居住的剛性需求很強，未來房價有望出現比照竹科的上漲模式。所以，即使像高雄及台南地區，最新六年房價出現二倍、三倍的漲幅，但目前南部房價每坪40~50萬，仍在受薪剛需族群能負擔的房價所得比，且相對竹北、新北或台北市，還在偏低位置，因此仍看好長線的增長空間。

豪宅鼻祖之一的宏盛建設（2534）近年轉向發展中小坪數住宅，宏盛建設總經理陸永富在與談時，則闡述宏盛以人為本，結合新科技，為安居好宅重新定義的理念。在三年前，宏盛導入不同的概念，不僅是蓋好房子，更是以「Better Life」為服務核心價值，讓房子不只是一個「House」，而是一個「Home」。

陸永富談到，宏盛首創「服務長」制度，未來在每一住宅建案完工後都把「服務長」進駐社區，列為標準配備。客戶在交屋後不僅免繳管理費，由專屬「服務長」至少陪伴客戶住5年，像個管家深入每位住戶生活，專業物業五年代管，量身打造凝聚溫情社區，為社區示範完美社區的生活模式。

此次論壇為群益證（6005）的貴賓客戶帶來深入的營建產業知識與市場洞見。群益證致力於協助客戶掌握最新的投資趨勢，並在瞬息萬變的市場中，持續秉持專業分析和貼心服務的信念，努力成為客戶最可靠的「財富創造者」與「健康陪伴者」，共創投資佳績。

營建股 高股息

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