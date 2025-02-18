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川普政策變數影響全球股市 分析師看好這些AI族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI示意圖。聯合報系資料照 吳康瑋
AI示意圖。聯合報系資料照 吳康瑋

台股大盤指數朝今年高點挺進，機器人族群挾著題材成為近期盤面上的強勢指標，但分析師認為，美國總統川普上任後的政策是影響全球股市的關鍵變數，預期要等到3月中下旬才會更加明朗，但接下來的台股將面臨第2季及第3季操作難度增加的情況，建議保留4成的現金來因應，目前則是看好AI族群中包括伺服、板卡、散熱及PCB等。

輝達（Nvidia）、特斯拉、Meta、蘋果等多家國際大廠積極發展人形機器人，特斯拉執行長馬斯克1月在消費電子展（CES）演講時表示，「人形機器人可能成為有史以來最了不起的產品」。

輝達執行長黃仁勳也在CES說，「機器人時代」即將來臨，包括自動駕駛與人形機器人在內的機器人技術，可能成為「全球有史以來規模最大科技產業」；Meta和蘋果兩家資本雄厚的大公司加入競爭。

全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025預計3月3日至6日將在西班牙巴塞隆納登場，今年以「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」為主題，將展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

台股18日收在最高的23,666.11點，為今年來的收盤高點，朝盤中高點23,943.95點挺進；上市櫃機器人概念股仍是盤面上的強勢股，中光電（5371）、宸曜（6922）、濱川（1569）、IKKA-KY（2250）、彬台（3379）等亮燈漲停，宸曜更創下歷史新高。

證券分析師張陳浩指出，川普上任後的政策，及預計在3月間召開的Fed利率決策會議都將對全球股市造成影響，尤其是川普的政策反覆，充滿政治語言，也讓市場摸不清頭緒。

張陳浩認為，老AI整理已久，目前輝達在農曆過年時的下跌缺口已接近回補，DeepSeek的衝擊力也有下降，看好老AI有機會表現，包括伺服器的緯創（3231）及技嘉（2376），在底型出現下，值得留意，尤其是技嘉同時還有板卡及自有品牌的題材。

張陳浩說，另外，板卡近期也出現漲勢，可留意微星（2377）、技嘉及華碩（2357），壓回時布局；散熱則是看好奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）及健策（3653）；PCB可以留意金像電（2368）、台光電（2383）。

張陳浩指出，預期川普上任後的政策明更加明朗的時間約落在3月中下旬，但是以台股來說，第2季及第3季是較難操作的兩個季度，面對川普的變數，建議持股約6成，保留4成的現金來因應。

川普 機器人

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