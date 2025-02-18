快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

總預算協商破局明出立院 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超81億加碼新光金 賣超前10名台塑集團占3席

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股今天終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，加計盤後交易成交值新台幣3314.66億元。外資及陸資買超81.67億元，新光金居買超排行第1，而賣超前10名中，台塑集團就占了3席，包括南亞科、台塑、台塑化。

據證交所統計，三大法人今天合計買超79.91億元。觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.67億元，自營商也加碼18.66億元；僅本土投信站在賣方，賣超20.42億元。

個股方面，外資今天買超前3名依序為新光金2萬5443張、緯創2萬989張，以及復華台灣科技優息1萬2363張。

外資今天賣超前3名分別為華邦電1萬9206張、南亞科1萬364張和台達電9347張。

值得注意的是，今天外資賣超前10名，台塑集團就占了3席，除了第2名的南亞科，台塑遭賣超8061張排第5，台塑化遭賣超4943張排第10。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美國總統川普多次點名台灣搶走美國晶片生意，且先前已預告2月18日起對晶片課徵關稅，這對台灣而言衝擊可能會蠻大，塵埃落定前，台股恐難有太大表現，預期短線仍是震盪格局。

台塑集團 外資

延伸閱讀

去年成立的台股ETF近一月全漲 但僅00962回到發行價之上

台塑、英業達集團股 亮眼

台股ETF受益人 連兩周創高

外資買超247億 竟買超這檔逾4萬張且大買台積電及鴻海

相關新聞

川普政策變數影響全球股市 分析師看好這些AI族群

台股大盤指數朝今年高點挺進，機器人族群挾著題材成為近期盤面上的強勢指標，但分析師認為，美國總統川普上任後的政策是影響全球...

外資買超81億加碼新光金 賣超前10名台塑集團占3席

台股今天終場上漲160.78點，收在全天最高點23666.11點，加計盤後交易成交值新台幣3314.66億元。外資及陸資...

蛇年房市掘金 群益證邀專家剖析房市趨勢與投資策略

營建股挾2024年獲利大豐收，蛇年開紅盤以來逆勢強漲，走出新氣象。隨著美國總統川普關稅戰不斷升級，為協助投資人掌握營建股...

臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成分股 新增刪各六檔

臺灣指數公司公布臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數成分股定期審核結果。成分股納入和刪除變動將自2025年2月18日...

里昂：AI 伺服器、800G 交換器展望佳 點讚金像電

里昂於最新發布的報告中表示，金像電（2368）持續從PCB供應商中獲得AWS ASIC伺服器的訂單，並正在擴產以滿足需求...

台股上漲160點 三大法人買超79.91億元

台股18日上漲160.78點，收在23,666.11點，台積電（2330）尾盤急拉，以1,100元收盤，上漲15元，貢獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。